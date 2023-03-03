Приседания с гантелью: лучшие упражнения для развития выносливости
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Занимаетесь ли вы спортом, любите это делать или просто хотите чувствовать себя более энергичными в течение дня, физическая активность в любом случае помогает поддерживать и развивать выносливость. Она заключается в способности выполнять интенсивные физические нагрузки в течение определенного времени.
Люди, которым не хватает выносливости, довольно быстро «выдыхаются». Что касается людей, которые периодически тренируются, они без труда переносят физические нагрузки и быстро восстанавливаются. Если вы хотите повысить свою выносливость, следует использовать некоторые упражнения.
Стационарное кардио
Длительные тренировки на выносливость – это самый функциональный способ укрепить физическую форму, независимо от того, каким спортом вы занимаетесь. Это улучшает аэробную систему, которая обеспечивает вас энергией во время упражнений с низкой интенсивностью и помогает восстанавливаться во время занятий с высокой интенсивностью.
Для того чтобы правильно выполнять эти упражнения, следует ориентироваться на частоту сердечных сокращений – от 135 до 150 ударов в минуту в течение 30-60 минут. То, какие методы вы используете, не имеет особого значения, поэтому вы можете бегать трусцой, кататься на велосипеде, прыгать со скакалкой или выполнять упражнения на подвижность.
Приседания с гантелью
Практически в каждом виде спорта выносливость сводится к тренировке нижней части тела. Чтобы создать пуленепробиваемые мышцы, вам нужно работать над их наращиванием, а не просто полагаться на кардио.
Можно использовать глубокие приседания с утяжелением. Встаньте в широкую стойку, немного разведите носки ноги в стороны, возьмите гантель, удерживая ее у груди. Делайте глубокие приседания столько раз, сколько сможете. В идеале следует делать до 15 повторений и три подхода.
“Альпинист”
Для выполнения этого упражнения необходимо встать в планку, подтянуть живот, а затем начинать подтягивать колени к груди, напрягая при этом мышцы пресса. Нужно выполнять подтягивание с легким прыжком, имитируя бег. Одно упражнение предполагает постоянную смену ног, которые будут подтягиваться к груди.
“Фермерская прогулка”
Это силовое упражнение, которое предусматривает удержание тяжелого груза в каждой руке. При этом задействуется большинство основных групп мышц. Движение нужно совершать, смотря прямо перед собой, сохраняя равномерный темп. Чем более внушительный вес вы будете использовать, тем будет ускоряться шаг.
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