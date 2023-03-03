Овнам противопоказаны физические нагрузки: гороскоп на первые выходные марта

Первые выходные марта 2023 года обещают принести множество интересных неожиданностей. В зависимости от того, представителем какого знака зодиака вы являетесь, данные события могут оказаться как положительными, так и отрицательными. Впрочем, в нашем гороскопе на ближайший уик-энд вы в любом случае сможете найти рекомендации, которые окажутся вам полезными.

Овен

В первые выходные марта Овнам рекомендуется воздержаться от резких телодвижений и физических нагрузок. В противном случае вы рискуете получить травму, которая будет заживать несколько недель. Также стоит воздержаться от экстремальных видов спорта – вместо этого добавьте в ежедневную программу различные культурные мероприятия. Посетите художественную выставку, концерт или спектакль. Подобное времяпрепровождение подарит вам заряд положительных эмоций, а также поможет обрести мотивацию для достижения поставленных целей, особенно если ваша профессиональная деятельность связана с творчеством.

Телец

Первый уик-энд марта окажется крайне опасным временем для здоровья Тельца. Несмотря на теплую погоду в большинстве регионов страны, все еще сохраняется опасность внезапных заморозков, поэтому старайтесь теплее одеваться, а также не находитесь на улице слишком долго. Также Тельцам следует воздержаться от посещения мест скопления большого количества людей: рискуете подхватить вирусное заболевание и проваляться несколько недель на больничной койке. В остальном можете заниматься любым делом, которым пожелаете, ограничений нет.

Близнецы

Идеальным вариантом для времяпрепровождения в ближайший уик-энд окажется уютное семейное застолье. Отправьтесь в гости к родителям или позовите родственников к себе домой, заранее накрыв богатый стол. Общение с близкими людьми подарит вам широкий спектр положительных эмоций, благодаря чему вы получите запас сил на целую неделю вперед. Также во время семейных бесед вы сможете получить несколько ценных жизненных советов от представителя старшего поколения. Главное, действительно прислушайтесь к словам мудрого наставника, поскольку он точно знает, о чем говорит.

Рак

Для Рака в эти выходные рекомендуется заняться физической активностью любого рода. Отправьтесь на прогулку в парк, посетите спортзал или займитесь работой по дому. Также крайне полезными окажутся косметические процедуры, шопинг, массаж и прочие процедуры, которые так или иначе связаны со сферой красоты или здоровья. Во время отдыха не бойтесь бурно проявлять эмоции. Вам следует “выплеснуть” накопившейся стресс. Особенно большую пользу принесут подобные мероприятия, если посетить их вместе со второй половинкой или подругой.

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Лев

А вот для Льва главными недругами окажутся спорт и покупки. Дорогие приобретения могут негативно сказаться на вашем бюджете, а физические нагрузки приведут к тому, что вы получите травму: вывих, растяжение или даже перелом. Вместо подобных занятий все силы рекомендуется бросить на домашние дела. Займитесь стиркой, уборкой или разберите завал вещей в шкафу. Также хорошей идеей окажется отправиться в гости к близкому другу, чтобы немного посплетничать или обсудить планы на жизнь. С понедельника у вас начнутся довольно тяжелые будни, поэтому постарайтесь запастись как можно большим количеством сил.

Дева

Для Дев первые выходные весны 2023 года окажутся ключевым периодом в жизни. Вам предстоит заняться реализацией давно задуманного проекта, поэтому постарайтесь создать вокруг себя максимально комфортную обстановку. Откажитесь от общения с людьми, которые вас раздражают, а также обдумайте все возможные сценария развития событий в будущем. Не бойтесь несколько раз скорректировать свою стратегию, отказавшись от тех или иных пунктов в плане, если они утратили свою значимость после последних событий.

Весы

В ближайшие два выходных Весам следует заняться восстановлением своих физических и душевных сил. Лучше всего для этой цели подойдет расслабляющий массаж, солнечные ванны и полноценный сон. Влюбленным представителям знака рекомендуется больше времени проводить со своей второй половинкой. Ну а спортивным Весам не обойтись без физических нагрузок: поплавайте в бассейне или проведите тренировку в спортзале. Выбирайте тот вид отдыха, который вам больше всего понравится. А если вы еще и разделите досуг с близкими людьми, то можете не сомневаться, что запасетесь огромным количеством энергии.

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Скорпион

С наступлением весны в жизни Скорпиона начался крайне благоприятный период, а значит, в первые выходные можно немного расслабиться: сыграйте в любимую компьютерную игру, посмотрите новый сериал или почитайте художественную книжку. Нет ничего дурного в том, чтобы на некоторое время позабыть о работе и сосредоточиться на отдыхе. Если же вы хотите что-то срочно изменить в своей жизни, то просто займитесь самоанализом – это поможет вам скорректировать план дальнейших действий, а также получить мотивацию для движения вперед. Главное, воздержитесь от тяжелой работы до начала будней.

Стрелец

Наступающие выходные принесут Стрельцам огромную пользу. Во-первых, вам предстоит избавиться от проблем, которые долгое время не давали покоя. Во-вторых, вы сможете понять, каким именно направлением в жизни следует двигаться дальше. Поэтому в субботу и воскресенье следует сконцентрироваться не на отдыхе, а на возможностях изменить свое будущее. Возможно, вам понадобится на некоторое время погрузиться в самоизоляцию. Не забудьте заранее предупредить родных и близких о том, что не будете выходить на связь, иначе они обидятся.

Козерог

В первые выходные марта Козерогу следует совместить приятное с полезным. К примеру, если вам требуется сходить в супермаркет за продуктами, то сделайте это вместе с другом, чтобы заодно пообщаться и улучшить ваши взаимоотношения. Также весьма хорошей идеей будет отправиться в родовое гнездо и помочь родителям по хозяйству. Ну а если вы являетесь верующим человеком, то просто посетите воскресную службу в ближайшем храме. Подобное времяпрепровождение поможет вам задуматься о многих значимых вещах и даже пересмотреть свой взгляд на привычные темы.

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Водолей

В ближайший уик-энд Водолею следует взбодриться, дабы прогнать депрессивное настроение. В этом вам поможет мощный заряд адреналина, поэтому старайтесь выбирать те развлечения, которые связаны с экстримом: от прыжков на батуте до рафтинга. Обязательно разделите свои эмоции с любимым человеком или другом, иначе впечатления от экстрима будут не такими запоминающимися. Если же вы не из тех людей, кто любит активных отдых, то просто посмотрите ужастик или посетите дом с приведениями. Подобные забавы могут показаться вам детскими, однако не сомневайтесь, что это именно то, что вам сейчас нужно.

Рыбы

В мартовский уик-энд Рыбам следует провести тотальную ревизию своего гардероба. Не бойтесь выбросить все старые вещи, которые вы не носите, или просто отнесите их в ближайший центр для пожертвований. Оттуда одежда направится к тем, кому она действительно нужна. Также не поленитесь расставить все точки над “i” в личной жизни, иначе очень скоро вы рискуете зайти в тупик. Если кто-то из знакомых ждет от вас четкого ответа на признание в любви, то дайте его как можно скорее. В противном случае вы рискуете нажить себе врага, который будет долгое время вставлять вам палки в колеса.