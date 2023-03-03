 

Складной смартфон Samsung Galaxy Z Fold 5 получит шарнир “капля”

03.03.2023, 12:40, Разное
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Будущий складной смартфон Samsung Galaxy Z Fold 5s будет оснащен совершенно новой системой шарниров. Об этом пишет The Verge.Из-за своей круглой формы новый шарнир получил название “капля”. Ожидается, что такая конструкция позволит сделать устройство тоньше и уменьшить складку в центре экрана при его раскладывании.

Samsung сообщила, что в настоящее время проводит тестирование шарнира с использованием эталона, установленного компанией, на 200 000 изгибов. Это займет примерно 4-5 дней. После преодоления этого порога шарнир сохранит не более 85% своей первоначальной прочности и герметичности.

Редакция The Verge выразила сожаление, что износостойкость шарнира Samsung останется такой же, как и у предыдущей модели. Гаджеты Oppos FindN2 Flip и FindN2 Flip обещают потребителю прочность на изгиб в 400 тысяч раз, но южнокорейский продавец предлагает размеры в два раза меньше.Летом 2023 года будут выпущены новые смартфоны Samsung Galaxy Z Fold 5 & Z Flip 5.


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