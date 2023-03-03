“Известия”: НСПК предложит новый способ оплаты картой с помощью смартфона

Национальная система платежных карт (НСПК) готовится к запуску нового способа оплаты смартфоном с помощью карты “Мир”, которую можно использовать в качестве платежного средства. Об этом пишет газета “Известия” со ссылкой на бюллетень НСПК.

Новый способ оплаты предполагает создание QR-кода на клиентском устройстве и последующее считывание его кассиром. В бюллетене НСПК говорится, что для осуществления таких платежей финансовая информация должна быть токенизирована. В бюллетене NSPC говорится, что для осуществления таких платежей финансовые данные должны быть токенизированы. Это означает, что они должны содержать зашифрованную ссылку на фактическую платежную информацию. Она должна иметь очень высокий уровень безопасности.

Ранее НСПК заявила, что российские банки должны внедрить систему быстрых платежей Mir Pay для веб-сервисов и приложений Android с 1 марта 2023 года. Ряд банков внедрили Mir Pay в декабре 2022 года.

Андрей Гуськов, посол РФ в Гаване, также заявил, что подготовка к кубинскому запуску платежей “Мир” близка к завершению.