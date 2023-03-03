Мнение: Большая гонка ИИ началась, Россия (вроде) в числе участников

Советский Союз был с персональными компьютерами несовместим. Просто посмотрите на нашу Госдуму, на американский Конгресс или на аналогичный законодательный орган любой другой страны. Везде вы увидите одно и то же: античные технологии принятия решений. Сенат Древнего Рима, учреждённый Ромулом больше двух с половиной тысяч лет назад, работал практически так же — разве что, может быть, кресла были менее удобными.

Попросите любого программиста рассказать о своих рабочих буднях. Программист укажет на Гит, на Жиру и ещё на несколько испытанных инструментов, которые позволяют его команде организовать совместную работу над крупными проектами. Если бы можно было внедрить нечто подобное в Госдуме, качество законов резко выросло бы. Сейчас, как известно, законы часто принимаются в таком сыром и кривом виде, что граждане начинают буквально кричать и выходить на митинги из-за жутких багов. Половина багов постепенно, в течение нескольких лет, исправляется. Другая половина багов так и висит в законах десятилетиями, если не веками.

Но нет! Ничего по-настоящему современного не внедряют нигде. Вся автоматизация сенатов-конгрессов сводится к чуть более удобному архиву документов, да к большому табло, на котором сразу отражаются результаты голосования. Римские сенаторы переходили в левую или правую часть зала, чтобы сказать «да» или «нет». Современные сенаторы нажимают на кнопку. Огромный прогресс, нечего сказать! И так — по всей планете. Изменить систему разработки законов коренным образом, уйдя от античного наследства к чему-нибудь более технологичному, не решились нигде.

Почему государства вынуждены цепляться за архаичные практики, и почему конкретно России не стоит тут бежать впереди паровоза — вопрос для отдельного поста. Пока что просто констатирую факт: государственный аппарат с айти-технологиями не дружит.

Отчасти по этой причине СССР в компьютерной гонке участвовал только до определённого предела — пока компьютеры были большими, а их количество в стране измерялось максимум сотнями. Войти в эпоху персональных компьютеров СССР уже не смог.

В американских гаражах начинали Билл Гейтс (корпорация Микрософт), Майкл Делл (корпорация Делл) и Стив Джобс (корпорация Эппл). Советские умные головы тем временем прозябали на низовых должностях, не имея возможности открыть свою фирму по производству компьютеров, комплектующих для них или программ. Начальниками в СССР были профессиональные чиновники, которые всю эту кибернетику не понимали и не любили. Если же кто-то сверху и загорался компьютеризацией, он обычно выдумывал заведомую ерунду типа всесоветской библиотеки программ в Калинине. Для любопытных, ищите по слову «Центрпрограмсистем» в воспоминаниях программиста Самуила Любицкого (ссылка).

Сейчас кто-нибудь расскажет про «уникальную Сетунь на троичном коде». Увы, единичные проекты мало что решали даже в 1960-х (Сетунь выпускалась до 1965), а в 1970-х они и вовсе стали маловажными. У нас технику разрабатывали немногочисленные забюрократизированные НИИ, которые даже элементарные компьютеры и компоненты вынуждены были «доставать» и «выбивать». В США компьютерами занимались десятки тысячи коммерческих компаний и сотни тысяч высокооплачиваемых программистов. Догнать полчища увлечённых единоличников у СССР шансов не было — по тем же причинам, по которым советские колхозы, сколько бы денег в них ни закапывали, так и не смогли накормить страну.

В 1980-х наше отставание стало критическим. Когда на Западе вовсю уже выпускались 486-е процессоры, на которых работала операционная система Виндоуз, дремотное советское государство не справлялось даже с выпуском элементарных Спектрумов. Или, точнее, с грехом пополам справлялось, но откровенно нездоровым способом: закрывая глаза на чёрный рынок, на котором советские инженеры продавали эти самые Спектрумы, самостоятельно собранные из контрабандных и ворованных деталей. Азиатский метод производства позволяет создавать проекты, сконцентрированные в одной точке — ядерную бомбу, космический корабль, суперкомпьютер для взлома вражеских шифров. Нескольких учёных контролирует министр, учёные дают заводам заказы на нужные им компоненты и реактивы, постепенно проект собирается воедино. А вот персональный компьютер так уже не сделать, и уж тем более так не создать развитую экосистему программ для него. Начиная с определённого момента для развития айти-технологий необходима согласованная работа масс, без живительного капитализма немыслимая.

Напомню, СССР распался в декабре 1991. Дальше у нас были 8 лет грязного и нищего хаоса, в течение которых мы мучительно перестраивали советскую экономику на минимально работоспособный лад. Тогда нам тоже было не до быстрого развития, так как мы со всех сторон находились в положении отстающих.

Но всё же даже дикий, кишащий ворами и американскими советниками капитализм девяностых оказался эффективнее административно-командной экономики. Во-первых, страна насытилась компьютерами, так как каждый увлечённый россиянин получил возможность относительно дёшево компьютер купить. Также в девяностые сформировалась российская айти-отрасль, появились компании типа Касперского и 1С. Появились импортёры компьютерной техники, появились провайдеры, появились компьютерные журналы и так далее. Россия стала компьютерной страной.

Как итог, в следующих забегах мы уже соревновались с Западом на правах младшего брата. У них был Гугл, а у нас был Яндекс. У них был Фейсбук, а у нас был ВКонтакте. У них был Убер, а у нас — Яндекс.Такси.

Напомню, в области разработки программ Россия является одной из сильнейших в мире стран, и выражается это не только в победах на олимпиадах. К примеру, серьёзные поисковики есть только у США, у России и у Китая. В подавляющем большинстве остальных стран, — в условной Германии, например, — покорно пользуются Гуглом. Аналогичная ситуация с соцсетями — есть американские, русские и китайские, а также недавно набравшая популярность японская Лайн. Я не слишком пристально слежу за ситуацией, — может, кто-нибудь ещё недавно вошёл в клуб, — однако это и не важно. Важно, что последние двадцать лет Россия выступает в одной весовой категории с США и Китаем, хотя и не может ещё всерьёз бороться за первое место.

На эту тему есть анекдот. Ректор смотрит на смету и вздыхает: «Почему физики всегда требуют такое дорогое оборудование? Вот, например, математикам нужны только бумага, карандаши и ластики. А философы ещё лучше, они даже бумагу не просят».

Заводы по производству смартфонов или видеокарт в России растут очень медленно и с большим скрипом, так как электроника — это целая индустрия, которую после большого советского эксперимента и разрухи девяностых нужно было выстраивать с нуля, с пожарища. Выстроить не удалось до сих пор, хотя кое-что мы уже и производим. Не буду показывать пальцем на виновных, так как скромность наших достижений вызвана в том числе и объективными причинами. Современная микроэлектроника — это очень сложно и дорого, двадцати лет нормального капитализма на создание отрасли не хватило. Может быть, станет значительно лучше лет через 10, но не факт.

А вот с программистами — как с математиками. Программисту для работы нужны только «бумага и карандаш» — сел за стол, да пиши себе код. Поэтому российское айти и смогло конкурировать с перекормленным американским — каждый очередной забег мы и американцы начинали примерно с нуля, то есть с относительно примитивной идеи, которую талантливые программисты могли быстро и дёшево реализовать.

Пожалуй, о прошлом достаточно. Вернёмся в гремящий 2023 год. На наших глазах стартовал новый забег, гонка искусственных интеллектов. ЧатЖПТ выстрелил, набрав 100 млн пользователей за очень короткий срок, поэтому теперь команды по всему миру будут пытаться повторить этот успех. Призы за победу обещают по-королевски роскошные, так как генеративные ИИ уже называют «автоматизацией на стероидах» (ссылка). Когда технология пойдёт в массы, производительность умственного труда возрастёт в разы. Представьте, что вы — токарь, стоите за старым станком и точите заготовки вручную. А теперь представьте, что вам дали обрабатывающий центр с ЧПУ, вы загружаете на него программу, и станок выполняет работу за вас, причём в 20 раз быстрее и гораздо качественнее. Вот к такой точке подошли сейчас работники умственного труда — с той только важнейшей разницей, что большой станок с ЧПУ стоит, как зарплата токаря за всю его карьеру, а машинное время робота стоит такие копейки, что разработчики готовы предоставлять его пользователям бесплатно.

Примерно двадцать лет назад один мой клиент, торговец чёрным металлом, заказал мне автоматизацию. У него сидели четыре сотрудницы, которые получали обширные прайс-листы с сотен заводов и вручную сводили их в единую таблицу, чтобы можно было определить — у кого есть сталь такой-то марки, и где именно она стоит дешевле всего. Бизнес был низкомаржинальным, так что разница даже в 1% имела большое значение.

Мой клиент мечтал обрабатывать прайс-листы автоматически. Я объяснил, что на каждый прайс-лист придётся делать отдельный шаблон с механикой контроля ошибок, и что программу придётся еженедельно дорабатывать, так как заводы регулярно меняют форматы своих прайс-листов. Когда мы примерно прикинули цену первого этапа работ, мой клиент осознал, что в его случае ручной труд дешевле, автоматизация не окупится никогда.

ИИ нового поколения решает задачу по щелчку пальцев. Один час на обучение, и робот самостоятельно будет собирать данные, а при необходимости — писать письмо начальнику с просьбой решить, куда разносить вот эту странную марку стали, и что делать, если цены в прайс-листе от завода Красный Головорез внезапно изменились ровно в 100 раз. Также роботу можно будет прямо давать развёрнутые команды — «клиенту нужна сталь 09Г2С-12 или аналогичная, в листах такого-то размера, где нам её выгоднее купить». Робот переберёт все варианты, ответит уже с учётом цены доставки, а потом составит готовое коммерческие предложение и выставит счёт.

Предвосхищая вопрос — нет, вот прямо сегодня ЧатЖПТ к такой работе припахать будет сложно, так как пользователям дают только урезанную демо-версию, у которой почти нет памяти. Однако я пробовал скармливать роботу сырые прайс-листы реальных заводов, и робот удовлетворительно их понимал. Когда ограничения снимут, обучить робота нужной задаче будет несложно. Полагаю, для качественного обучения тоже будут нужны программисты, однако разница в производительности будет колоссальной. Составить для смышлёного ИИ внятное техническое задание на русском языке — один час. Написать программу, которая точно обрабатывает сотни форматов разнообразных прайс-листов, правильно сортируя марки стали — 500 часов, а может, и гораздо больше.

Таким образом, я согласен с Эндрю Ыном, планета действительно входит в фазу «автоматизации на стероидах». Основных сценариев я вижу три.

Сценарий 1. Доведённые до ума ИИ повышают производительность умственного труда в разы, если не в десятки раз. Там, где раньше нужен был отдел из 100 человек, работу будут выполнять трое высоколобых айтишников с космическими зарплатами. Вероятность: 80%

Сценарий 2. Ажиотаж вокруг ИИ оборачивается пшиком. Через несколько лет становится ясным, что ИИ хорошо умеют болтать и рисовать бездушные картинки, но к реальной работе слабо приспособлены, так как, например, безнадёжно часто ошибаются. В итоге человечество получает новые эротические игрушки и чутких собеседников для узников домов престарелых, но в целом на экономику планеты генеративный ИИ влияет слабо. Вероятность: 15%.

Сценарий 3. Бурное развитие ИИ приводит к появлению роботов с интеллектом учёного, способного на самостоятельные исследования в интересной ему области. Дальше человечество на всех парах влетает в технологическую сингулярность, и история нашего рода в нынешнем его виде заканчивается. Вероятность: 5%.

Конечно, вы понимаете, что я не провидец, и что мои проценты расставлены для поддержания беседы, а не в качестве руководства для принятия серьёзных решений. По какому бы сценарию события ни пошли, я в любом случае произнесу «так и знал». Так много процентов первому сценарию я выдал на основании двух факторов:

1. Даже нынешний ЧатЖПТ, сырой и зашуганный разработчиками, некоторые мои знакомые уже используют в качестве полноценного рабочего инструмента, так как он сильно ускоряет их работу.

2. Нейросети находятся в самом начале пути. Есть масса простых способов сделать их умнее, надёжнее и быстрее, причём во много раз. Робот, на порядок более разумный, чем ЧатЖПТ, не имеющий встроенных ограничений и запускающийся на вашем домашнем компьютере — вопрос времени, причём короткого.

Если первый сценарий (роботы резко повышают эффективность труда) становится реальностью, разработчики лучших роботов получают приз в виде сотен миллионов или миллиардов лояльных пользователей их сервиса. Уже ясно, что в ближайшем будущем у каждого будет смартфон, и в этом смартфоне будет сидеть робот. И если это будет робот, например, от Сбера, то Сбер заработает невероятно много денег и политических очков — вероятно, значительно больше, чем от своего банковского направления.

Если реальностью станет третий сценарий (появляются роботы-учёные), то разработчик первого сильного ИИ использует его для разработки ещё более умного ИИ, а потом для его дальнейшего совершенствования — покуда ИИ не станет гениальным. В итоге за короткий срок разработчик получит столь мощный артефакт, что ядерная бомба будет выглядеть по сравнению с ним детским водяным пистолетом. Страшно представить, что смогут сделать с такой мощью американцы. Запрудить интернет троянами, которые будут объединяться в квази-разумные сети и выключать экономику целых государств? Создать реальные вирусы, которые будут делать из заражённых людей дебилов, и вакцина от которых будет только у США? Организовать полностью автоматизированное производство, которое будет печатать боевые дроны из песка и камней, миллионными тиражами и за три цента? Вариантов полно, и мне даже не нужно бояться, что американцы их подсмотрят. Если уж умный ИИ появится, он соберёт тысячи подобных сценариев за одну минуту, — что-то вытащив из книг, что-то придумав заново, — а в следующие 15 минут проанализирует их, выбрав самый выгодный для своей системы поощрений план.

Итак, ставки очень высоки. При этом играть Америке придётся честно: на этот раз у американских специалистов по нейросетям нет ничего такого, чего не было бы в достатке у их русских или китайских коллег.

Нам, обывателям, остаётся только наслаждаться гонкой по горной дороге в кабриолете, не оснащённом ремнями безопасности. А если вы работаете за компьютером, то начинайте уже прикидывать, сможет ли вас заменить слегка туповатый, но очень старательный работник. Если сможет — у меня есть плохие новости для вас.