Офис генпрокурора Украины: Суд приговорил российского военного летчика к 12 годам лишения свободы за бомбардировку гражданских объектов

Суд в Украине приговорил российского военного летчика, самолет которого, как утверждается, упал под Харьковом в начале марта прошлого года, к 12 годам лишения свободы, сообщил офис генпрокурора Украины.

Как сообщили в ведомстве, пилот ВС РФ признан виновным в нарушении законов и обычаев войны, его приговорили к 12 годам лишения свободы, передает ТАСС.

Имя летчика офис генпрокурора не называет.

Ранее прокуратура Черниговской области направила в суд материалы дело против российского военного летчика, чей самолет сбили в марте 2022 года.

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