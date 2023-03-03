 

Офис генпрокурора Украины: Суд приговорил российского военного летчика к 12 годам лишения свободы за бомбардировку гражданских объектов

03.03.2023, 12:09, Новости дня
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Суд в Украине приговорил российского военного летчика, самолет которого, как утверждается, упал под Харьковом в начале марта прошлого года, к 12 годам лишения свободы, сообщил офис генпрокурора Украины.

Как сообщили в ведомстве, пилот ВС РФ признан виновным в нарушении законов и обычаев войны, его приговорили к 12 годам лишения свободы, передает ТАСС.

Имя летчика офис генпрокурора не называет.

Ранее прокуратура Черниговской области направила в суд материалы дело против российского военного летчика, чей самолет сбили в марте 2022 года.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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