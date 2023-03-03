Захарова: Россию удивило то, как США представили суть разговора Лаврова и Блинкена на саммите G20

Москва удивлена, как США представили суть разговора главы МИД РФ Сергея Лаврова и американского госсекретаря Энтони Блинкена на саммите «двадцатки», сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.

Она пояснила, что Москву удивило то, что Вашингтоном была дана какая-то развернутая оценка тому, что сказал Блинкен, превратив это в некие посылы России, передает РИА «Новости».

Захарова подчеркнула, что никаких переговоров или встреч не было, разговор произошел на ногах по инициативе американской стороны.

Она также уточнила у Лаврова, поднимал ли Блинкен тему Пола Уилана.

По ее словам, «самое удивительное, что центральной частью» этого разговора США представили тему Пола Уилана.

«Оказалось, Госсекретарь США на этот счет даже не заикался», – написала дипломат в Telegram. Она добавила, что все, что было сказано в Госдепе про то, что Блинкен выразил озабоченность ситуацией вокруг гражданина США, это ложь.

Поведение американской администрации Захарова назвала невероятным.

Ранее Блинкен рассказал, что в ходе беседы с Лавровым призвал Россию вернуться к исполнению ДСНВ, остановить спецоперацию в Украине и принять предложение Вашингтона по обмену заключенными с целью освобождения осужденного за шпионаж Уилана. Захарова назвала заявления Блинкена самопиаром. В Вашингтоне отказались приносить извинения за разговор Блинкена и Лаврова.

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