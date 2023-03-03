 

Полиция составила протокол о дискредитации ВС РФ на самарского депутата Абдалкина за фото с лапшой на ушах

03.03.2023, 12:09, Новости дня
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На депутата Самарской губернской думы от КПРФ Михаила Абдалкина, повесившего себе на уши лапшу во время послания главы государства Федеральному собранию, составили административный протокол о дискредитации ВС РФ.

Как информирует Новокуйбышевский районный суд, рассмотрение дела о дискредитации ВС РФ по существу назначено на 7 марта 2023 года.

Сам Абдалкин подтвердил, что заседание состоится в следующий вторник. Он заявил, что намерен «бороться, доказывать свою непричастность и невиновность», передает РИА «Новости».

Абдалкин опубликовал фото с лапшой на ушах в своем Telegram-канале. Публикация привлекала внимание как центрального аппарата КПРФ, так и регионального отделения. Коллеги раскритиковали депутата и пообещали обратиться в правоохранительные органы.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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