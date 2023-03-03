Полиция составила протокол о дискредитации ВС РФ на самарского депутата Абдалкина за фото с лапшой на ушах
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На депутата Самарской губернской думы от КПРФ Михаила Абдалкина, повесившего себе на уши лапшу во время послания главы государства Федеральному собранию, составили административный протокол о дискредитации ВС РФ.
Как информирует Новокуйбышевский районный суд, рассмотрение дела о дискредитации ВС РФ по существу назначено на 7 марта 2023 года.
Сам Абдалкин подтвердил, что заседание состоится в следующий вторник. Он заявил, что намерен «бороться, доказывать свою непричастность и невиновность», передает РИА «Новости».
Абдалкин опубликовал фото с лапшой на ушах в своем Telegram-канале. Публикация привлекала внимание как центрального аппарата КПРФ, так и регионального отделения. Коллеги раскритиковали депутата и пообещали обратиться в правоохранительные органы.
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