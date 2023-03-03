 

Центробанк озвучил судьбу ипотеки в России на 2023 год

03.03.2023, 11:50, Разное
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2022 год стал очень непростым абсолютно для всех. Это касалось каждой сферы жизни общества, особенно экономической. Все сегменты рынка недвижимости претерпели заметные изменения. В ипотечном кредитовании первый стрессовый период был отмечен весной. Тогда ставки по ипотеки поднялись вместе с ключевой ставкой ЦБ.

В конце года девелоперы столкнулись с колоссальными рисками из-за снижения репутации субсидированных программ, а также боязни закрытия ипотечной госпрограммы — о ее продлении, пусть даже и на других условиях, объявили в самый последний момент.

Сегодня люди тоже колеблятся, многие попросту боятся брать ипотеку. Центробанк успокоил россиян. Регулятор спрогнозировал рост объемов ипотеки в России в 2023 году на уровне 15%. Об этом рассказала глава ЦБ Эльвира Набиуллина на ежегодной встрече кредитных организаций с Банком России.

По словам Набиуллиной, основным моментом для ЦБ является качество ипотеки, а нее только ее рост. Нельзя допускать в данном вопросе достижение высокого уровня роста любой ценой, сообщает RT.

Ранее в Центробанке сообщали, что с 2023 года регулятор примет меры по снижению ипотечных рисков от застройщиков. Также ведомство призывало снизить рискованые практики по ипотеке.


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