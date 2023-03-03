 

“Переживал и волновался”: Ярмольник сообщил об уходе Фоменко

03.03.2023, 11:50, Разное
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Накануне Международного женского дня на сцену возвращается почти комедия “И снова с наступающим!” с участием Леонида Ярмольника.

“13 лет спектаклю, и, думаю, он будет жить дальше, так как подходит ко всем праздникам. Зритель то смеется, то плачет, поэтому спектакль очень живой и вечный”, – рассказал Леонид Ярмольник в гостях у “Юмор FM”.

В истории о двух однокурсниках с разной судьбой Леониду Ярмольнику досталась роль благополучного телеведущего. Образ неудавшегося актера, подрабатывающего Дедом Морозом, запомнился всем яркой, харизматичной игрой Николая Фоменко. Но на этот раз эту роль исполнит артист Борис Шувалов, сообщил Леонид Исаакович ведущим “Шутки Шоу”.

“Так сложились обстоятельства, что у Коли появилось много других дел, ему неудобно совмещать, – говорит актер. – Но все нормально. Я переживал, волновался, но принял решение, что спектакль должен продолжаться, должен жить”.

Рассказал он и про изнанку актерской профессии. “Есть люди, которые без этой профессии жить не могут… А если есть хоть один шанс уйти с этого пути, лучше уйти. Это очень влияет на человека, много судеб поломанных. Когда дети моих друзей хотят стать артистами, я активно уговариваю их этого не делать”, – признался Ярмольник.


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