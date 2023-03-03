“Поняла, что балериной и певицей никогда не буду, потому стала актрисой”: Марина Зудина о профессии, отношениях с Олегом Табаковым, детях и свежих проектах

Она стала последней музой для мэтра театра и кино Олега Табакова, успев при его жизни подарить двух наследников. Сегодня Марина Зудина не только вдова Олега Павловича, но и самостоятельная, состоявшаяся актриса. Она активно снимается в фильмах и сериалах, часто появляясь в одном кадре с сыном Павлом. Звезда сериала “Содержанки” рассказала о новом сезоне, успехах детей и вспомнила отношения с Табаковым.

Творческое наследие

16-летняя дочь Мария несколько лет назад приняла участие в модном показе Tatler, а сегодня, по признанию Марины Зудиной, увлекается рисованием. Актриса признается, что еще до пандемии коронавируса планировала отправить ее в детский творческий лагерь, чтобы девочка могла попробовать себя в разных направлениях и решить, чем бы хотела заниматься дальше. На данный момент желания пойти по стопам родителей и заняться актерской профессией у нее нет. “Основная причина – высокая планка. Однажды дочь призналась, что боится не дотянуться до уровня своих родителей, что, конечно, было приятно слышать, – рассказывает Зудина. – Сегодня мне бы хотелось, чтобы она сосредоточила внимание на учебе: есть комфортные условия для получения образования, параллельно можно заниматься чем-то еще”. Актриса добавляет, что окажет всю необходимую помощь и поддержку, если Маша все-таки попробует свои силы в кино.

На работы – партнерские отношения

А вот у 27-летнего Павла Табакова дела в профессиональном плане обстоят лучше. Выпускник школы-студии своего отца, с двадцати лет он активно снимается в кино и выступает в театре. Вместе им довелось сыграть в нескольких постановках, то время Марина Зудина вспоминает так: “Когда они репетировали первый совместный спектакль, сын был понаглее и в ответ на замечание отца сказал, что будет слушаться режиссера. Понятно, что это было сказано не со зла. Олег Павлович очень деликатно выстраивал отношения с сыном, ставя границы между личным и работой”.

На днях состоялась премьера фильма “Беспринципные в деревне”, где у Павла одна из ролей. В ближайшие месяцы запланирован выход и других работ актера.

Возвращение к “Содержанкам”

Марина Зудина признается, что счастлива, застав закат советского кино – в те годы она уже много снималась. Она не прекращала работу и в период зарождения нового кинематографа. Актриса не считает, что строила карьеру на статусе супруги великого мэтра, однако добавляет, что иногда замужество за столь известной личностью становилось помехой.

И все же, своим главным проектом последних лет Марина называет “Содержанки”. В сериале она работает четыре сезона, отмечая существенные различия и в характере своей героини, и в режиссерском подходе: “Первый сезон снимал Константин Богомолов, это была работа на большом доверии, поскольку тогда я еще не понимала до конца, какой будет моя героиня. У нас было много юмора. Во втором сезоне моя героиня стала более лирико-драматической. В третьем сезоне моя сюжетная линия была однообразной, что обуславливалось сценарными рамками, в которые героиня была зажата. И наконец, в новой части сценаристы добавили больше драйва и эмоций”.

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Премьера свежей части сериала состоялась 16 февраля.

Возрастной рубеж для актрисы

Марина убеждается во мнении, что с годами актрисам предлагают меньше интересных предложений. В большей степени российское кино “заточено” под мужчин, но в последнее время акцент смещается, женщины часто становятся главными героинями и “удерживают” весь проект на себе: “К сожалению, в нашей стране к возрасту относятся с большой натяжкой, по сравнению с тем же Голливудом. Понятие возраста во многом условно, но в России это остается доминирующим фактором”.

По причине возраста актриса много раз отказывалась от участия в шоу “Танцы со звездами”, но в последний раз сдалась перед натиском создателей. Она честно признается, что с возрастом танцевать становится сложнее: “Участие в программе совпало с перенесенным коронавирусом, который откладывает отпечаток на памяти. Мне не было тяжело физически, но тяжело давалось запомнить все эти танцевальные па”.

Плохой опыт – тоже опыт

Об участии в “Танцах со звездами” у Марины остался осадок. Ей было намного приятнее, если бы судьи благосклонно относились к участникам: “Мы репетировали по несколько часов, чтобы, несмотря на возраст и перенесенные болезни, прийти и развлечь зрителя, который был рад встрече, даже если мы танцевали плохо. Перед судьями же я чувствовала себя как в школе, где меня оценивают по всей строгости”. Зудина добавляет, что здесь почувствовала “шлейф” жены Табакова, когда судьи словно говорили: “Это раньше ей все прощалось, пусть теперь побудет не первой”. Танцевальный опыт ей пришелся по душе, это заряжает всех хорошим настроением, однако, общее впечатление портит судейство. “Участие стало прекрасным опытом, что позволило мне кайфовать на репетициях, знакомиться с новыми людьми, восхищаться талантливыми постановщиками”, – без обид резюмирует Марина.

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Про детство, родителей, родной город

Любовь к танцам преследует актрису всю жизнь – она мечтала заниматься танцами с детства. Ее мама, учительница музыки, пристроила Марину в музыкальную школу по “блату”. Петь актриса любит и сегодня, но не готова делать это профессионально.

Свое детство Зудина называет счастливым. И хотя родители уезжали по работе на север, они ее очень любили и часто баловали. Практически все детство будущая звезда экрана провела с бабушкой, фактически занимавшейся ее воспитанием. “Позже я поняла, что не стану ни певицей, ни балериной, – признается Зудина. – Но тяга к творчеству и искусству осталась, потому я решила пойти в актрисы”.

Родители не стали препятствовать желанию дочери-подростка по одной причине: они не были уверены, что ее примут. Но Марина поступила с первого раза, что для 16-летней девочки стало грандиозным событием.

Актриса называет себя коренной москвичкой. Она любит гулять по городу и с удовольствием отмечает разительные перемены, которые столица испытала за последние годы.

Любовь всей жизни

Оглядываясь назад, Марина Зудина удивляется, как судьба свела ее с Олегом Табаковым. Все началось с поступления в его школу-студию, и в те годы она никак не могла подумать, что между ними зародится светлое чувство: “Наверное, только поэты могут красиво воспевать подобное, но наша история любви складывалась из обычных вещей: когда появляется химия и когда ты понимаешь, что рядом твой человек. В какой момент это произошло, сказать не могу”.

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Актриса никогда не думала, что они с Табаковым поженятся и у них родятся дети. Тогда ей казалось, их связь невозможна хотя бы из-за тридцатилетней разницы в возрасте. Марина не испытывала потребности заводить семью, рожать детей, и полагала, что все это появится в ее жизни позже. Однако на деле получилось наоборот: она связала свою жизнь с человеком, с которым изначально связывать ее не собиралась. “Олег Павлович не думал строить новую семью, я не планировала этого делать в принципе. В этом мы совпали. Мы много работали вместе, занимались наполнением театра новыми спектаклями, ездили на гастроли, общались. Переживания сводились к тому, что я хотела чаще встречаться, но не всегда получалось. Никаких иллюзий на дальнейшую жизнь я не строила”, – вспоминает актриса.

Счастливый итог

До узаконивания отношений пара прожила вместе двенадцать лет. И даже новость о беременности Марины кардинально ситуацию не изменила. “Я всегда была уверенным в себе человеком и не относила себя к категории женщин, требующих чего-то от мужчины против его воли”, – вспоминает она. Но время показало: оба из них не хотели потерять друг друга, потому решили, наконец, стать мужем и женой официально.

Сегодня Марина Зудина трепетно хранит воспоминания о главном мужчине своей жизни. Даже спустя годы в интервью она называет его исключительно по имени-отчеству.