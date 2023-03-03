Новый Поппер – Личное мнение

Исполнительница Мадонна долго грустить не стала и её заподозрили в новом романе с 29-летним парнем.

Видимо, кризис самооценки то ли сам так быстро прошёл, то ли новый парень стал этому причиной:



Фото: Соцсети

А действительно, чего зря время терять?

Чо, съели? Наверное, с этим посылом Луиза заводит романы. С вами же Поппер — это фамилия парня — не встречается. А с Луизой стоит довольный.

Что может дать Поппер Луизе, совершенно понятно. Что даст Луиза Попперу? Любовь, конечно, и теплоту души.

Зачем Попперу это всё? Довольно сложный вопрос. Вот теперь о нём узнал весь мир — может, ему это нравится?

Впрочем, нельзя исключать и искренние чувства. Посмотришь на большинство фотографий Луизы — хороша. Главное, не смотреть на оставшиеся фоточки.

Луиза надела очки на половину лица, зачем-то открыла рот — так меньше висят брыли, что ли? Реденькие волосики на пробор — издалека очень даже ничего себе.

А вообще, были бы люди счастливы — это самое важное. Хоть месяц, хоть три, хоть даже шесть.

И ведь нашла же где-то Поппера этого. Удивительно.

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