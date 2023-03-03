 

В Рыбинске фанаты игры Atomic Heart своими силами восстановили Дом пионеров

03.03.2023, 11:33, Разное
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Группа подростков в возрасте от 13 до 19 лет своими силами отремонтировали фасад пустующего с 1991 года Рыбинского Дома пионеров.

Молодые люди объяснили свой созидательный порыв любовью к советскому прошлому, пробуждённой компьютерной игрой Atomic Heart.

Деньги на покупку краски и штукатурки собирали в складчину, рассказывает 17-летний Тимофей П. Ради этого некоторые из ребят на неделю оставили любимую компьютерную игру и устроились грузчиками на местную железнодорожную станцию, чтобы не просить деньги у родителей. Пока старшие участники инициативной группы занимались фасадными работами, младшие наводили порядок на окружающей территории.

Увидев, как работают подростки, местные жители не смогли остаться в стороне. Один из них, владелец небольшой фирмы по установке пластиковых окон, за свои средства восстановил окна Дома пионеров. После того, как будет закончена реставрация внутренних помещений, в нём начнут работать кружки робототехники, авиамоделирования, секция самбо и балетная студия.

– Зря наши депутаты обвиняют компьютерные игры во всех пороках. Ведь игра может не только научить всяким гадостям, про и пробудить души прекрасные порывы. Atomic Heart учит игрока любви к Советскому Союзу, к созидательному труду и к строительству светлого будущего, – говорит Тимофей П. – Ведь кто его построит, если не мы? Конечно, никто из нас не был посвящён в октябрята, но мы сами пошили себе пионерские галстуки и решили работать над построением коммунистического общества в отдельно взятом городе.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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