Схема движения общественного транспорта в Рыбинске с 6 марта

В ночь с 5 на 6 марта 2023 года для проведения ремонтных работ на мосту водится реверсивное движение.

В связи с этом изменится движение транспорта, в том числе общественного. С актуальной схемой можно ознакомится на сайте most2023.ru и в социальной сети ВКонтакте vk.com/rybmost.

С 6 марта основной развязкой для автобусов и троллейбусов, следующих из Мариевки, Копаево, Зачерёмушного и Гагаринского районов, станет путепровод на улице Герцена. Речь идёт об автобусах № 1, 2, 3, 10, 15, 17, 25, 33 и троллейбусах — № 1, 4, 5, 6. Общественный транспорт, двигаясь по улице Максима Горького, будет сворачивать по путепроводу на Герцена. У пожарной каланчи автобусы продолжат маршрут по улице Стоялой и далее по Крестовой, троллейбусы — по Герцена.

Временная остановка для троллейбусов будет размещена на улице Герцена со стороны дома № 4. Проследовав до улицы Пушкина, троллейбусы пойдут по своим маршрутам. Движение автобусов и троллейбусов в обратную сторону будет проходить, как и прежде через Соборную площадь. В этом плане для общественного транспорта ничего не меняется.

Движение общественного транспорта на Слип будет осуществляться через улицу Рыбинскую. На время ремонта моста по ней меняется направление одностороннего движения. В обратную сторону транспортные маршруты будут проходить по улице Сакко и Ванцетти далее по улице Правды и с выездом на мост. Это касается маршрутов автобусов № 8т, 8, 11, 29, 18.

Выезд с улицы Бадаева на мост будет закрыт. Поэтому автобусам № 20 придётся делать объезд с Бадаева по улице Рыбинской. Для маршрута № 19 изменений нет. На улице Правды вводится новая остановка со стороны Иверской церкви, следующая остановка «Соборная площадь». При движении с моста из города автобусы будут высаживать пассажиров на улице Коллективизации остановка «Почта», следующая остановка «Пластмассовый завод».

На правом берегу движение для маршрутов № 5, 8т, 18, 29 не меняется, они будут, как и всегда, проходить через Соборную площадь в центр города.

Автобусные маршруты №№ 8, 11, 19, 20 будут продлены до остановочного пункта «Стоялая улица». При движении из Заволжья они будут следовать по улице Бульварной с выполнением остановки для посадки/высадки пассажиров на остановочном пункте «Бульварная улица». Далее автобусы будут осуществлять проезд по улице Стоялой с выездом на улицу Крестовую. Конечной остановкой на маршруте только для высадки пассажиров будет остановочный пункт «Стоялая улица» с нечетной стороны (аптека «Таблетка»). Начальным остановочным пунктом на маршрутах остается «Соборная площадь».

Маршруты межмуниципальных автобусов № 108, 114, 116, 179, 180 будут проходить по той же схеме, что городские. Только без выезда на улицу Стоялая, поскольку маршруты перечисленных автобусов проходят по улице Герцена.

Новые изменения внесены в схему движения автобуса № 109. Маршрут не будет проходить по улице Пушкина. От ж/д вокзала автобус проследует по улице Луначарского с остановкой напротив Сенного рынка, далее по улице Крестовой до Соборной площади. Обратно таким же маршрутом. Посадку/высадку пассажиров на Соборной площади он будет делать на остановке для заволжских маршрутов.

Администрация города Рыбинска