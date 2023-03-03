Мнение: Уход

Курс на вывод энергоемкой промышленности и химического производства за пределы Европы полностью вписывается в идею «позеленения» европейской энергетики. Меньше промышленности – меньше для нее потребуется энергии, а значит, даже имеющихся возобновляемых мощностей будет достаточно для поддержания необходимого запаса устойчивости энергетики.

Ранее ключевым критерием для переноса промышленности была стоимость труда – производства уходили туда, где заработная плата была существенно ниже. Однако сейчас, когда низкоквалифицированный труд заменяется роботами, этот критерий перестает быть актуальным. Поэтому на первое место выходит стоимость энергии. «Зеленая» энергетика недешевая, но у нее есть неоспоримое преимущество: она основана на энергоносителях, которые уже здесь. Их не нужно импортировать, а значит – и зависеть (в том числе и политически) от поставщиков.

Отсюда и возникший тренд на переброску энергоёмких и ресурсоёмких отраслей в регионы, где «зеленая энергетика» – достаточно далекое будущее. А Европа будет пользоваться своим статусом одного из трех ключевых рынков, а значит – всегда найдет способ компенсировать возникшие для нее дисбалансы.

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