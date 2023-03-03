 

Мнение: Уход

03.03.2023, 11:24, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Курс на вывод энергоемкой промышленности и химического производства за пределы Европы полностью вписывается в идею «позеленения» европейской энергетики. Меньше промышленности – меньше для нее потребуется энергии, а значит, даже имеющихся возобновляемых мощностей будет достаточно для поддержания необходимого запаса устойчивости энергетики.

Ранее ключевым критерием для переноса промышленности была стоимость труда – производства уходили туда, где заработная плата была существенно ниже. Однако сейчас, когда низкоквалифицированный труд заменяется роботами, этот критерий перестает быть актуальным. Поэтому на первое место выходит стоимость энергии. «Зеленая» энергетика недешевая, но у нее есть неоспоримое преимущество: она основана на энергоносителях, которые уже здесь. Их не нужно импортировать, а значит – и зависеть (в том числе и политически) от поставщиков.

Отсюда и возникший тренд на переброску энергоёмких и ресурсоёмких отраслей в регионы, где «зеленая энергетика» – достаточно далекое будущее. А Европа будет пользоваться своим статусом одного из трех ключевых рынков, а значит – всегда найдет способ компенсировать возникшие для нее дисбалансы.

Источник: Эль Мюрид


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

23.10.22 / Мнение: Тест по имиджу

15.11.22 / 5,1 млн британцев в следующем году будут получать зарплату ниже реального прожиточного минимума

06.09.22 / Мнение: Мебельный бизнес с нуля, продолжение

16.01.23 / Не ведемся на бренд, а тестируем текстуру: как выбрать тональную основу, лучше всего скрывающую морщины

07.04.22 / Как распутать волосы и не допустить в дальнейшем такой ситуации: домашние средства из яичного желтка и авокадо

06.10.22 / На окраине Битцевского леса в Конькове появятся площадки для пинг-понга и шахмат

28.08.21 / Ультраглянцевые волосы – самый элегантный тренд осени: как создать такие пряди и ухаживать за ними

12.08.20 / Жизнь в страхе – страшная жизнь

14.01.22 / Е-mail-минеры

27.07.22 / СМИ: Фармацевтическая компания Teva выплатит 4,25 миллиарда долларов компенсации в США

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика