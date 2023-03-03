 

Мнение: Медведев превзошел Путина?

03.03.2023, 11:12, Разное
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Произошедшее в Брянской области президент России Владимир Путин назвал терактом, совершенным неонацистами:

«Именно такие люди и ставили перед собой задачу лишить нас исторической памяти, лишить нас своей истории, лишить нас своих традиций, языка».

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев, явно, превзошел Владимира Путина, назвав пособниками террористов лидеров Великобритании, Франции, Германии и США.

Дословно:   «… сегодняшние события показали, кого реально поддерживают в США, НАТО и ЕС. Это не «свободолюбивый народ Украины», который не желает возвращения в «москальский совок». Это просто нацистские ублюдки, террористическое отребье, которое совершает нападения на гражданских лиц, размахивая вонючей жовто-блакитной тряпкой. Пусть их теперь оправдывают в Лондоне, Париже, Берлине и Вашингтоне.

Это ваши выкормыши, г-да Сунак, Макрон, Шольц и Байден! И наше отношение к вам теперь такое же, как к ним. Теперь ваши страны – участники террористических актов украинского режима, а вы – прямые пособники террористов».


Отсюда

Какой слог! Какие запоминающиеся образы! Правда пока не понятно, объявит ли Россия странами – пособниками терроризма Великобританию, Францию, Германию и США?  И еще мне интересно, а зачем Медведев нюхает флаг Украины?

Фотография Дмитрия Медведева отсюда

Источник: Ирек Муртазин


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