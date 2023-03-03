МИД КНР: Вашингтон раскручивает теорию о «ядерной угрозе» со стороны Китая

Вашингтон раскручивает теорию о «ядерной угрозе» со стороны Китая, ища предлог для расширения своего ядерного арсенала, главным источником «ядерной угрозы» в мире являются США, сообщила официальный представитель МИД КНР Мао Нин.

По ее словам, США снова раскручивают теорию о ядерной угрозе со стороны Китая, ища предлог для расширения своего ядерного арсенала и сохранения своей военной гегемонии, при этом Китай всегда занимал ответственную позицию в ядерной политике и твердо придерживался оборонительной ядерной стратегии, передает РИА «Новости».

Мао Нин заявила, что в последние годы США агрессивно модернизировали свою «ядерную триаду» и являются «крупнейшим в мире источником ядерной угрозы».

Она также призвала США тщательно обдумать ядерную политику, уменьшить роль ядерного оружия в своей политике национальной безопасности и предпринять практические действия для снижения ядерных рисков и поддержания глобального и регионального мира и безопасности.

Ранее постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что Иран, Россия и Китай обладают политической волей для переговоров по «реанимации» Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД), со стороны Запада этого не наблюдается.

—