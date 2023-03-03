Собянин рассказал москвичам о планах развития районов Отрадное, Северное и Южное Медведково
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В Отрадном, Северном и Южном Медведкове проживают 400 тысяч человек. Об развитии районов мэр Москвы Сергей Собянин рассказала в своем блоге.
Жители районов пользуются станциями МЦК “Владыкино” и “Окружная”. Последняя стала крупным транспортно-пересадочным узлом.
Через районы прошел Московский скоростной диаметр (МСД). У местных жителей появились новые варианты поездок по городу. Также завершилась реконструкция пересечения МКАД с Осташковским шоссе.
На северо-востоке города находится река Яуза и ее приток Чермянка. На их основе создан Парк Яуза – один из лучших парков Москвы. Природная зона протяженностью 20 километров станет самой протяженной в Европе.
Важным проектом стало благоустройство сквера “Северная медведица”. Специалисты привели в порядок парк “Отрадное”.
Южное Медведково стало одним из первых районов, где началась реновация. В июне 2018 года переселенцы из ветхих пятиэтажек получили квартиры в новостройках с полной отделкой и значительно большей площади.
Продолжается развитие социальной сферы трех районов. Возведено две школы, 11 детских садов. На улице Полярная появилась детская поликлиника на 320 посещений в смену.
“Отрадное, Северное и Южное Медведково – районы северо-востока, которые станут еще более удобными и привлекательными для жизни”, – подчеркнул Собянин.
Напомним, что на этой неделе открылась Большая кольцевая линия метро. Передвижение по столице стало удобнее для 15 миллионов жителей Москвы и области.
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