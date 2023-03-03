 

Собянин рассказал москвичам о планах развития районов Отрадное, Северное и Южное Медведково

03.03.2023, 10:27, Разное
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В Отрадном, Северном и Южном Медведкове проживают 400 тысяч человек. Об развитии районов мэр Москвы Сергей Собянин рассказала в своем блоге.

Жители районов пользуются станциями МЦК “Владыкино” и “Окружная”. Последняя стала крупным транспортно-пересадочным узлом.

Через районы прошел Московский скоростной диаметр (МСД). У местных жителей появились новые варианты поездок по городу. Также завершилась реконструкция пересечения МКАД с Осташковским шоссе.

На северо-востоке города находится река Яуза и ее приток Чермянка. На их основе создан Парк Яуза – один из лучших парков Москвы. Природная зона протяженностью 20 километров станет самой протяженной в Европе.

Важным проектом стало благоустройство сквера “Северная медведица”. Специалисты привели в порядок парк “Отрадное”.

Южное Медведково стало одним из первых районов, где началась реновация. В июне 2018 года переселенцы из ветхих пятиэтажек получили квартиры в новостройках с полной отделкой и значительно большей площади.

Продолжается развитие социальной сферы трех районов. Возведено две школы, 11 детских садов. На улице Полярная появилась детская поликлиника на 320 посещений в смену.

“Отрадное, Северное и Южное Медведково – районы северо-востока, которые станут еще более удобными и привлекательными для жизни”, – подчеркнул Собянин.

Напомним, что на этой неделе открылась Большая кольцевая линия метро. Передвижение по столице стало удобнее для 15 миллионов жителей Москвы и области.


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