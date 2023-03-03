 

Домов и квартир на сотни миллионов: произведена опись имущества лежащего в коме Костомарова

03.03.2023, 10:27, Разное
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Спортсмены – люди, как правило, состоятельные. Вот и Роман Костомаров до того, как слечь с тяжелой болезнью, смог обзавестись дорогим жильем в столице и области.

Он много лет жил с родителями в московском спальном районе Марьино. А потом купил большую квартиру практически в центре города, на Таганке. В хоромах много красного цвета и стильный дизайнерский ремонт.

Но большую часть времени до болезни Олимпийский чемпион предпочитал проводить в загородном доме, где хранятся всего его спортивные награды. Высокие потолки, огромные окна, много дерева, большой приусадебный участок с баней… По мнению риэлторов, такой особняк может стоить сегодня не менее 200 миллионов рублей.

Как же заработал на него известный фигурист? Когда он несколько лет жил в США, то обитал вместе с другими спортсменами на маленькой вилле и зарабатывал всего 150 долларов. Сегодня же участие в ледовом шоу могло приносить спортсмену до 300 тысяч рублей. Например, как ИП он получал госзаказы на выступления в Петербурге в рамках “Ледникового периода”, где заказчиком выступал Санкт-Петербургский Государственный детский ледовый театр. Сумма контракта, судя по открытой информации, в 2021 году составляла 130 тысяч рублей, в 2022-м — 162 тысячи рублей за спектакль.

Также спортсмены, входящие в сборную страны, получают деньги от Федерации, клуба и спонсоров. В среднем эта сумма может составлять 1400 долларов в месяц.


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