Если оплошали с окраской, выщипыванием и не только: полезные уловки, которые помогут вернуть красивый вид бровям

На брови люди, как правило, внимание обращают в первую очередь. Поэтому, если вы допустили в уходе за ними какую-то оплошность (чересчур обесцветили, сделали слишком темными, неправильно выщипали), ее нужно постараться исправить. Подскажем несколько хитростей, которые позволят вернуть бровям красоту.

Слишком светлые брови

Если вы допустите ошибку при отбеливании, то брови в результате могут оказаться желтыми. Для нейтрализации нежелательных оттенков попробуйте воспользоваться тоником. Однако, если вы заметили, что светлые брови вам не подходят, лучше их окрасить в темный цвет.

Слишком темные брови

Важно знать, что сразу после покраски цвет редко соответствует желаемому. Примерно через неделю брови посветлеют и приобретут нужный оттенок. Если брови все-таки не поменяют свой слишком темный цвет, вам нужно попытаться их немного осветлить, аккуратно натирая в течении одной минуты ватным диском, смоченным осветляющим шампунем. За несколько таких натираний брови должны стать не такими темными.

Также можете воспользоваться более светлым оттенком геля для бровей, который смягчит слишком яркий цвет.

Брови чрезмерно выщипаны

Очень трудно придать бровям естественную линию, если их выщипывать самостоятельно. Поэтому распространенной ошибкой является чрезмерное выщипывание.

Есть несколько способов решения этой проблемы:

Нужно набраться терпения и дать бровям отрасти самостоятельно. В процессе отращивания старайтесь придавать бровям форму, которая сделает ваше лицо более выразительным. Необходимо стимулирование волосяных фолликул. Для этого вам нужно их мягко массировать в течение одной минуты дважды в день. Используйте для натирания бровей касторовое масло, которое не только ускоряет рост волос, но одновременно их укрепляет и увлажняет. Касторовое масло можно заменить оливковым маслом первого отжима. Говорят, что оно обладает аналогичным эффектом.

Маскировка бровей при помощи консилера

Если у вас слишком густые брови, а красиво выщипать их не получается, попробуйте скрыть излишнюю густоту при помощи консилера. Сначала небольшое его количество нанесите на ладонь. Затем маленькой кистью начинайте растушевывать консилер на месте всех выбившихся волосков. Консилер выбирайте на один-два тона светлее, чем ваш естественный тон кожи. Так вы добьетесь эффекта осветления, который позволит отвлечь внимание от ваших густых бровей.

“Папа обижается”. Агата Муцениеце об отношениях с Прилучным после развода

Студентка полицейской академии Вьетнама рассказала, как ухаживает за кожей лица

Бразилец проезжает 36 км на велосипеде ежедневно, чтобы отвести любимую домой

Исправление при помощи макияжа

Спасти испорченные брови поможет макияж.

Сделать редкие брови максимально естественными можно при помощи геля для бровей, соответствующего их цвету. Сначала брови слегка покрасьте спереди, затем, двигаясь к арке, делайте брови немного темнее. При помощи карандаша для бровей вы можете добиться изменения их текстуры и формы. Цвет карандаша должен соответствовать оттенку вашей кожи и волос. Штрихи наносите перьями, имитирующими волосы, цвет доведите до нужного оттенка. Помада для бровей нужна для коррекции пятнистых или неровных бровей. С помощью помады вы легко подчеркнете их и придадите им форму.