Польша призывала отказаться от российской нефти, а сама якобы продолжала её покупать

Польша всегда особенно активно настаивала на необходимости санкций и прекращения покупки энергоносителей из России. Тем не менее в начале года она всё ещё покрывала 10% своих собственных потребностей в нефти за счёт импорта из РФ — и, таким образом, была крупнейшим оставшимся покупателем российской нефти в Европе, отмечает немецкий телеканал Das Erste. Зависимость Польши от российской нефти сохраняется до сих пор — только теперь страна покупает её через Словакию.



АР

Огромный плакат развевается на мосту Понятовского, одном из главных мостов Варшавы через Вислу. «Польша по-прежнему покупает сырую нефть у России», — гласит надпись. Как поясняет немецкий телеканал Das Erste, «Гринпис» Польши вывесил его в годовщину начала российской спецоперации на Украине.

Это неприятно для польского правительства, которое считает себя движущей силой во внутренней и внешней политике, когда речь идёт о независимости от РФ и санкциях против неё.

Во вторник премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил об импорте нефти: «Факты и цифры ясны. Они показывают, что мы были движущей силой санкций в этой области. Это подтверждают и слова благодарности со стороны Украины. И мы это также реализовали. Мы уже сокращаем импорт нефти из РФ с 2016 года».

Однако — и Моравецкий не скрывает этого — в начале года Польша всё ещё покрывала 10% своих собственных потребностей в нефти за счёт импорта из РФ — несмотря на то что было объявлено прошлым летом.

Когда ЕС смог договориться о нефтяном эмбарго только для морского пути, но при этом разрешил импорт по трубопроводу из России, Польша вместе с Германией заявила, что с начала года вообще обойдётся без российской нефти.

И страна прошла долгий путь, отмечает Das Erste: импорт природного газа и угля из РФ был прекращён, а импорт нефти сокращён. Но с оставшимися 10%, по сообщениям польских СМИ, Польша к концу года была крупнейшим оставшимся покупателем российской нефти в Европе.

По-другому было нельзя, поскольку в противном случае грозили бы договорные санкции, объяснил во вторник Даниэль Обайтек, председатель частично государственной нефтяной компании Orlen, которая импортирует российскую нефть. От продолжения импорта нефти зависело «благополучие Orlen и благополучие поляков», пояснил Обайтек. «Представьте себе, что означало бы расторгнуть этот контракт, а затем выплатить штрафные санкции, чтобы деньги ушли режиму Путина. Мы не могли этого сделать», — подчеркнул он.

Аргументация компании Orlen и польского правительства всегда заключалась в том, что ЕС несёт ответственность за эту ситуацию: если бы нефтяное эмбарго ЕС распространялось и на трубопроводные поставки, то у них были бы законные основания также аннулировать контракт на поставку оставшегося количества нефти без штрафов. Однако эксперт по энергетике Якуб Вих утверждает, что польское правительство само могло бы создать такую основу, приняв закон, позволяющий Orlen расторгнуть контракт без штрафных санкций.

На самом деле, трубопровод «Дружба» уже закрыт — только не Польшей, а Россией, подчёркивает немецкий телеканал. Причиной этого, предположительно, является реакция на последний пакет санкций ЕС и визит президента США в Польшу.

Глава Orlen Обайтек говорит, что компания готова к этому и что дефицита не будет. Тем не менее дела у польского правительства обстоят не лучшим образом, комментирует эксперт по энергетике Якуб Вих: «Трудно поверить, что Россия, а не Польша решила прекратить поставки нефти на польский рынок. Особенно потому, что польское правительство уже давно угрожало прекратить закупки, но всё это время не принимало решения, хотя немецкая сторона это сделала».

Более того, Польша до сих пор не настолько по-настоящему независима от российской нефти, как хотелось бы польскому правительству, считает Das Erste. Эксперты отмечают, что польские автозаправочные станции продолжают продавать топливо со словацких нефтеперерабатывающих заводов. А Словакия продолжает импортировать российскую нефть по трубопроводу, заключает немецкий телеканал.