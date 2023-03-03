Apple тратит 1 миллиард евро на новые процессоры

Компания Apple планирует инвестировать 1 миллиард евро в Центр кремниевого дизайна, расположенный в Мюнхене, в течение шести лет. Это заявление было сделано в официальном блоге компании.

Apple отмечает, что Мюнхен является ее крупнейшим инженерным центром в Европе. Клиенты Apples по всему миру уже много лет пользуются инновационными разработками немецких специалистов.

Инженеры в Мюнхене всегда в курсе всех событий и находятся на вершине новых технологий. Присутствие компании Apples в Мюнхене длится уже более 40 лет. “Но мы смотрим в будущее с большим оптимизмом, чем когда-либо”, – заявил Тим Кук, генеральный директор Apple.

По словам представителей компании, средства будут направлены на строительство и проектирование современного исследовательского центра на Зайдельштрассе. Он будет включать в себя лабораторные помещения, а также современный дизайнерский центр.

Исследователи из Мюнхена в прошлом внесли значительный вклад в развитие компании Apple. Немецкие инженеры участвовали в разработке процессоров серии M2, а также некоторых контроллеров питания.