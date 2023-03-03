 

Эксперт Ситнов оценил риски блокировки смартфонов iPhone в России

03.03.2023, 9:55, Разное
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На устройства Apple также распространяется запрет США на экспорт телефонов стоимостью более 300 долларов в Россию или Беларусь. Однако обсуждать запрет на ввоз iPhone в эту страну пока рано.

Кирилл Ситнов – эксперт в области компьютерной техники и гаджетов, пояснил газете “Известия”, что репутация компании уже пострадала из-за блокировки устройств в той или иной стране. Ситнов заявил, что сейчас Apple получает значительную часть прибыли не от продажи гаджетов, а за использование платных услуг по подписке.

По мнению эксперта, такое отключение приведет к постоянным потерям прибыли. Если компания пойдет на такой шаг, то это может быть только из-за давления государства.

По словам Ситнова, если пользователь еще не определился, какой смартфон купить, ему стоит обратить внимание на гаджеты, произведенные в Китае. Китай сейчас находится на той же экономической стороне, что и Россия. Поэтому блокировки китайской техники ожидать не приходится.


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