Бездетных россиян будут ежегодно штрафовать

Государственная дума приняла в первом чтении законопроект о штрафах для россиян, которые до сих пор не завели детей.

Планируется, что ежегодно с них будут взимать до 5 тысяч рублей. Согласно пояснительной записке, закон должен улучшить демографическую ситуацию и «обеспечить право граждан на достижение состояния естественного человеческого счастья, невозможное без детей».

Документ предусматривает большой список исключений. Штраф не будет начисляться следующим категориям граждан:

– Не достигшим 22 лет или достигшим 55 лет.

– Не способным к зачатию детей по медицинским показателям или состоящим в браке с лицом, обладающим такими показателями. Диагноз должен подтверждаться ежегодно.

– Оформившим развод в течение действующего календарного года.

– Осужденным и отбывающим срок в местах лишения свободы или освободившимся из мест лишения свобод в действующем календарном году.

– Пребывающим в длительных зарубежных командировкам (от 6 месяцев в году).

– Лишённым родительских прав два раза или более в течение пяти лет.

Один из авторов законопроекта, депутат Елена Бражникова назвала день, когда он будет принят окончательно, «светлым днём для российских семей» и «торжеством правильных ценностей».

– Для каждого без исключения человека дети – это главная цель и главная ценность в жизни, – сказала она. – Принятый сегодня в первом чтении законопроект закрепляет эту истину на законодательном уровне и гарантирует, что у нас здоровое, полноценное общество, исповедующее ценности, посланные нам свыше.

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