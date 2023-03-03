Боррель: Исключение России из G20 противоречило бы принципу многосторонних отношений
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Нельзя заявлять о продвижении принципа многостороннего сотрудничества и параллельно с этим просить Россию выйти из «Группы двадцати» (G20), сообщил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель.
По его словам, это было бы «довольно-таки противоречиво», передает ТАСС.
Боррель также напомнил о необходимости «слушать других».
Напомним, Украина собралась официально просить об исключении РФ из G20. Китай уже выступил против.
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Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
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