 

Боррель: Исключение России из G20 противоречило бы принципу многосторонних отношений

03.03.2023, 9:20, Новости дня
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Нельзя заявлять о продвижении принципа многостороннего сотрудничества и параллельно с этим просить Россию выйти из «Группы двадцати» (G20), сообщил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель.

По его словам, это было бы «довольно-таки противоречиво», передает ТАСС.

Боррель также напомнил о необходимости «слушать других».

Напомним, Украина собралась официально просить об исключении РФ из G20. Китай уже выступил против.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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