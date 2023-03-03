 

FT: ЕС намерен за несколько недель поставить Украине боеприпасы для артиллерии

03.03.2023, 9:20, Новости дня
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Евросоюз планирует «в течение недель» поставить Украине боеприпасы для артиллерии на сумму 1 млрд евро, выделенную из Европейского фонда мира, сообщили СМИ.

Как сообщил источник Financial Times, «все пройдет быстро, речь идет о днях и неделях, передает ТАСС.

По его словам, к инициативе по совместной закупке и возмещению запасов присоединились все страны Евросоюза, кроме Дании. Министры обороны стран объединения планируют обсудить данный план на следующей неделе.

Ранее сообщалось, что ЕС рассматривает возможность использовать собственный бюджет для финансирования закупок оружия и боеприпасов для Украины.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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