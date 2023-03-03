Украинский командир с позывным «Мадьяр» рассказал о приказе покинуть Артемовск

Из города Артемовска (украинское название – Бахмут) бежал украинский командир с позывным «Мадьяр», в последнее время часто записывавший ролики о ситуации на фронте.

Мадьяр сообщил, что «получил боевое распоряжение срочно отбыть из Бахмута в новое место боевых действий», передает «Царьград».

Как отметил блогер Сергей Колясников, бегство известного офицера ВСУ – это «очень плохая примета для оставшихся укронацистов, их выводить никто не собирается».

Блогер также предположил, что Мадьяр в ближайшее время будет снимать ролики о том, что Бахмут якобы находится под контролем ВСУ. «Под Соледаром он так врал неделями, кастрюлям заходило на ура», – добавил он.

Ранее Мадьяр рассказал, что украинская сторона теряет в Артемовске по одной-две роты за день.

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