Украинский командир с позывным «Мадьяр» рассказал о приказе покинуть Артемовск
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Из города Артемовска (украинское название – Бахмут) бежал украинский командир с позывным «Мадьяр», в последнее время часто записывавший ролики о ситуации на фронте.
Мадьяр сообщил, что «получил боевое распоряжение срочно отбыть из Бахмута в новое место боевых действий», передает «Царьград».
Как отметил блогер Сергей Колясников, бегство известного офицера ВСУ – это «очень плохая примета для оставшихся укронацистов, их выводить никто не собирается».
Блогер также предположил, что Мадьяр в ближайшее время будет снимать ролики о том, что Бахмут якобы находится под контролем ВСУ. «Под Соледаром он так врал неделями, кастрюлям заходило на ура», – добавил он.
Ранее Мадьяр рассказал, что украинская сторона теряет в Артемовске по одной-две роты за день.
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Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
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