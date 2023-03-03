 

Украинский командир с позывным «Мадьяр» рассказал о приказе покинуть Артемовск

03.03.2023, 9:20, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Из города Артемовска (украинское название – Бахмут) бежал украинский командир с позывным «Мадьяр», в последнее время часто записывавший ролики о ситуации на фронте.

Мадьяр сообщил, что «получил боевое распоряжение срочно отбыть из Бахмута в новое место боевых действий», передает «Царьград».

Как отметил блогер Сергей Колясников, бегство известного офицера ВСУ – это «очень плохая примета для оставшихся укронацистов, их выводить никто не собирается».

Блогер также предположил, что Мадьяр в ближайшее время будет снимать ролики о том, что Бахмут якобы находится под контролем ВСУ. «Под Соледаром он так врал неделями, кастрюлям заходило на ура», – добавил он.

Ранее Мадьяр рассказал, что украинская сторона теряет в Артемовске по одной-две роты за день.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

24.03.22 / Мнения: Что там по Киеву? (Выпуск № 14)

07.08.22 / Военные пяти стран прибыли на Балтфлот для участия в конкурсе «Морской десант-2022»

11.01.22 / Крымчанин Азиз Ахтемов о содержании в СИЗО: Постоянный шум телевизора и российская пропаганда

10.04.21 / Для МиГ-35 решили создать интеллектуальную систему распознавания целей

16.12.21 / Insider – рассекреченные документы ЦРУ рассказали о встрече убийцы Кеннеди с «агентом КГБ»

08.07.21 / Лавров ответил на вопрос о вводе российских войск в Афганистан

11.08.20 / Сфальсифицированные выборы в Беларуси и протесты: что дальше?

14.10.20 / Абсолютный рекорд по количеству новых случаев COVID-19 установлен в Италии

23.04.21 / Подозреваемый в убийстве семилетней девочки в Херсонской области повесился в СИЗО

25.07.20 / В Казани на лекции Transparency International спецназ задержал 16 человек

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика