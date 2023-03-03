Soft Touch – новый тренд подводки для глаз: особенности самой свежей тенденции

Нанесение подводки для глаз — одна из тех техник макияжа, которая требует большой практики и опыта. Обычно это занимает около пяти минут, но вам может понадобиться гораздо больше времени для идеального мейкапа. Причем, если вы наносите красивую стрелку на одно веко, скорее всего, вы не добьетесь того же эффекта на втором. Это нервотрепка, это требует времени, терпения и твердой руки. Попробуйте, повозитесь, затем удалите и повторите всю процедуру — звучит знакомо, не так ли? А вот и новая тенденция подводки для глаз! Новый тренд подводки для глаз 2023 года: Soft Touch – мягкое прикосновение!

Тенденции макияжа 2023: альтернатива подводке

Не получаются стрелки? Слишком толстые, слишком тонкие или размазанные? Еще труднее наносить подводку, если у вас нависшие веки. К счастью, появилась новая тенденция, которая помогает решать проблемы макияжа. Для тонкого, бритвенно-острого эффекта, вы должны хорошо наточить карандаш.

Что мы получаем от этого тренда? Лучшее: интенсивность взгляда, акцент на цвете глаз, удлинение и поднятие век, аккуратные стрелки.

Какая подводка в тренде

В настоящее время в магазинах косметики есть отличные альтернативы и продукты-заменители классической подводки. Кроме того, в последние годы очень популярны помпезные образы с нанесением подводки для глаз намного выше или ниже линии роста ресниц. Это и откроет глаза, и зрительно увеличит их. Для особого случая вы можете использовать карандаш и украсить глаза цветами, стразами, блестками или разноцветными фигурками. Сделайте свой макияж более необычным!

Как это сделать

Вместо жидкой подводки для глаз используйте мягкую подводку или карандаш для глаз. Начинайте наносить стрелку с середины линии роста верхних ресниц. Обычно вы наносите ее от внутреннего уголка глаза. В этом случае – именно с середины века.

Итак, аккуратно нанесите мягкую подводку для глаз, как указано выше. Растушуйте тонкую линию по диагонали вверх мягкой кистью. Наконец, нанесите свою любимую тушь.

Кстати, не обязательно всегда использовать черную подводку. На современном рынке представлено множество цветов. Если вы используете цветную подводку для глаз, это действительно очень омолаживает.

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Преимущества мягкой подводки для глаз

Мягкая подводка или карандаш для глаз с кремовой текстурой выглядят очень привлекательно. Кроме того, наносить эти косметические средства намного проще. Вы можете наносить стрелки так же стойко и точно, при этом заботясь о своих чувствительных глазах. Такие продукты легче не только наносить, но и легче удалять.

На что еще обратить внимание при выборе макияжа для глаз? Глаза и контур глаз являются наиболее чувствительной частью лица. Кожа тонкая и имеет тенденцию выглядеть уставшей и пигментированной. Вот почему необходимо выбирать качественные продукты и стараться не краситься 24 часа в сутки 7 дней в неделю. Натуральная косметика – хорошая альтернатива обычному макияжу.

Также рекомендуется выбирать более кремовую текстуру для макияжа, которую легче наносить. Если у вас есть морщины, не используйте жидкую подводку, так как она подчеркнет даже самые мелкие дефекты. Вместо этого используйте карандаш или мягкую подводку для глаз. Высококачественные продукты этого типа отличаются интенсивным и стойким цветом и эффектом. Помимо того, что это натуральный продукт, также хорошо, что он не содержит силикона, минерального масла и микропластика.

Вся косметика для глаз должна быть проверена дерматологами и офтальмологами, а также подходить для тех, кто носит контактные линзы. Если вы страдаете кожными заболеваниями, или просто у вас чувствительная кожа, вам стоит остановить свой выбор на сертифицированной натуральной косметике, чтобы подчеркнуть свою природную красоту магией макияжа.