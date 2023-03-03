Во Флориде сошёл с рельсов поезд с жидким пропаном

Новая авария с грузовым поездом в США. На этот раз сошёл с рельсов состав, перевозивший более 113 000 литров жидкого пропана. Бригады специалистов осмотрели цистерны и уверяют, что утечек не обнаружено. Однако ABC News отмечает, что власти уже предупредили близлежащие предприятия о возможной эвакуации.

У нас есть подробности происшествия с поездом, перевозившим 30 000 галлонов (113 500 л. — ИноТВ) жидкого пропана. Состав сошёл с рельсов во Флориде, в то время как в Огайо до сих пор устраняют последствия их аварии с ядовитым грузом.

Виктор Акуэндо с подробностями. Доброе утро, Виктор!

ВИКТОР АКУЭНДО: Доброе утро, Ребекка! Компания-перевозчик сообщила АВС News, что вторая цистерна с жидким пропаном также сошла с рельсов, но пока не перевернулась. Специалисты используют тепловизионное изображение для осмотра состава. По их словам, утечки пока нет. Однако они предупредили местное население о возможной эвакуации в случае изменений.

Этим утром началось расследование после того, как во Флориде сошёл с рельсов поезд, перевозивший более 30 000 галлонов пропанового топлива. Бригада специалистов прибыла в город Саратова к югу от Тампы и обнаружила, что цистерна с пропаном и четыре вагона с гипсокартоном сошли с рельсов и опрокинулись на бок.

РОБЕРТ БАУНДС, начальник пожарной охраны: Да, опрокинувшаяся цистерна с 30 000 галлонов жидкого пропана вызывает беспокойство.

Власти уверяют, что пока утечки нет. Однако близлежащие предприятия уже предупредили о возможной эвакуации, если что-то изменится.

РОБЕРТ БАУНДС, начальник пожарной охраны: Если придётся эвакуировать этот район, то речь будет идти о радиусе мили (1,6 км. — ИноТВ).

Разрушено более 150 футов (около 45 м. — ИноТВ) рельсового полотна. По подсчетам компании-перевозчика Seminole Golf, ремонт продлится до следующей недели.

В то же время глава Агентства по охране окружающей среды снова приехал в город Ист-Палестайн в штате Огайо, который оказался в эпицентре аварии с ядовитыми веществами.

МАЙКЛ РИГАН, глава агентства по охране окружающей среды: Я признаю, что есть дефицит доверия.

Из соображений дополнительной предосторожности власти сделали три скважины для мониторинга воды. Специалисты заявляют, что пока нет никаких признаков загрязнения воздуха или системы водоснабжения города от аварии.

ВИКТОР АКУЭНДО: Что касается ядовитых отходов в Огайо. Губернатор Индианы высказался против решения Агентства по охране окружающей среды выслать часть этих отходов в этот штат, сославшись на пробелы в коммуникации. Робин?



Виктор, спасибо.

Дата выхода в эфир 01 марта 2023 года.