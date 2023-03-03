Минюст США нанял прокуроров для слежки за попытками обхода санкций против РФ

Администрация США приняла решение расширить штат федеральных прокуроров, наняв еще 25 сотрудников, чтобы расследовать нарушения санкционного режима против России, пишет газета Wall Street Journal.

Как сообщил помощник генерального прокурора США Мэтт Олсен, на работу приняты еще 25 новых прокуроров, они поступили на службу контрразведки и в отдел экспортного контроля, передает РИА «Новости».

В их обязанности будет входить отслеживание корпораций, которые уклоняются от санкций против России. Также им предстоит выдвигать уголовные обвинения, если найдутся нарушения.

Ранее президент США Джо Байден продлил все санкции против Москвы еще на год.

—