В представительстве ДНР в СЦКК сообщили об обстреле Донецка снарядами натовского калибра

Вооруженные силы Украины выпустили пять снарядов калибра 155 мм по двум районам Донецка, сообщило представительство Донецкой народной республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

В Telegram-канале представительства ДНР в СЦКК сообщается, что в 00.50 мск 3 марта 2023 года зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению н.п. Орловка – город Донецк (Киевский и Куйбышевский районы).

Кроме того, в 07.00 мск зафиксировали обстрел по направлению н.п. Нетайлово – г. Донецк (Куйбышевский район). ВСУ выпустили три снаряда калибром 152 мм.

В 7.50 обстрел зафиксировали по направлению н.п. Дальнее – г. Донецк (Петровский район). Украинская сторона выпустила три снаряда калибром 155 мм.

25 февраля украинские военные обстреляли Петровский район Донецка, запустив пять снарядов калибра 155 миллиметров (НАТО).

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