Поклонник Путина Асселино: Западу все труднее скрывать неудачи армии Украины

Западу все труднее скрывать факты о неудачах ВСУ и о мнении украинцев о конфликте, сообщил лидер французской партии «Народный республиканский союз» Франсуа Асселино.

Политик прокомментировал высказывание президента Украины Владимира Зеленского, который заявил, что Америке придется отправить своих «сыновей и дочерей» на войну против России ради «защиты НАТО», передает РИА «Новости».

По словам Асселино, это заявление Зеленского свидетельствует о фактах, которые ЕС и США с трудом скрывают, а именно то, что, во-первых, ВСУ теряет Артемовск, а во-вторых, конфликт вызывает больше недовольства среди настроенных против РФ украинцев, так как они понимают, что Штаты цинично используют их как пушечное мясо.

Он также предположил, что высказывание Зеленского ставит его под риск получения «смертельного выстрела», который США поспешат «приписать Путину».

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что есть вероятность того, что конфликтная ситуация на Украине завершится за столом переговоров.

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