Российская подлодка выполнила стрельбу крылатой ракетой «Калибр» из Японского моря
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Российская подлодка «Петропавловск-Камчатский» выполнила стрельбу крылатой ракетой «Калибр» из Японского моря в рамках боевой подготовки, сообщили в пресс-службе Тихоокеанского флота.
Отмечается, что ракета попала в импровизированную огневую позицию врага, находящуюся на берегу. Перед пуском корабль скрытно занял позицию, передает РИА «Новости».
Также уточнялось, что ракета «Калибр» поразила цель на тактическом поле Сюркум в Хабаровском крае, цель находилась на расстоянии более 1 тыс. км.
В пресс-службе подчеркнули, что район проведения стрельбы был закрыт кораблями, судами Тихоокеанского флота и самолетами.
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