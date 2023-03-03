Российская подлодка выполнила стрельбу крылатой ракетой «Калибр» из Японского моря

Российская подлодка «Петропавловск-Камчатский» выполнила стрельбу крылатой ракетой «Калибр» из Японского моря в рамках боевой подготовки, сообщили в пресс-службе Тихоокеанского флота.

Отмечается, что ракета попала в импровизированную огневую позицию врага, находящуюся на берегу. Перед пуском корабль скрытно занял позицию, передает РИА «Новости».

Также уточнялось, что ракета «Калибр» поразила цель на тактическом поле Сюркум в Хабаровском крае, цель находилась на расстоянии более 1 тыс. км.

В пресс-службе подчеркнули, что район проведения стрельбы был закрыт кораблями, судами Тихоокеанского флота и самолетами.

—