 

Власти Судана заявили о готовности сотрудничать с Россией в вопросах добычи нефти

03.03.2023, 6:32, Новости дня
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Судан открыт к работе с Москвой по теме добычи нефти, сейчас идет процесс переговоров с компаниями Роснефть и Зарубежнефть, сообщил исполняющий обязанности министра энергетики и нефти Судана Мухаммед Абдалла.

По его словам, Россия является страной с большими технологическими возможностями, поэтому Судан готов пойти на сотрудничество в вопросах добычи нефти, передает РИА «Новости».

Также министр добавил, что ряд компаний из РФ уже работают в сфере нефти и газа в Судане.

Ранее сообщалось, что Россия находится в процессе обсуждения с Суданом вопроса расширения сотрудничества в нефтяной сфере. Речь шла о добыче нефти, работе над технологиями. 

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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