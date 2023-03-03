 

В Совфеде назвали срок введения закона о повышении призывного возраста

03.03.2023, 6:32, Новости дня
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Законопроект о повышении в РФ призывного возраста может быть внесен в Госдуму весной, если его примет парламент до лета, то он вступит в силу уже осенью, сообщил глава оборонного комитета Совфеда Виктор Бондарев.

Бондарев предположил, что документ «внесет правительство, ведь инициатива <…> была озвучена министром обороны» Сергеем Шойгу. Сенатор заявил, что проект находится сейчас в работе, поэтому до начала весеннего призыва принять этот документ вряд ли успеют, передает РИА «Новости».

Напомним, глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что нужно увеличить возраст призыва граждан с 18 до 21 года, а предельный возраст поднять до 30 лет. 

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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