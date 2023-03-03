Эпохальная смена планет: Гороскоп на весну 2023 года
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Поддержать в Patreon
Весна 2023 года для пяти знаков зодиака станет решающей. Им придется кардинально менять свою жизнь. Однако эти перемены будут лишь на пользу, считают эксперты. Астропсихолог Екатерина Лемеза в беседе с Пятым каналом объяснила, к чему готовиться людям. По ее словам, весной 2023-го произойдет эпохальная смена планет на небосводе.
Планета контроля и дисциплины Сатурн 7 марта переместится в знак зодиака Рыбы и будет оставаться в этом созвездии до февраля 2026 года. 23 марта самая трансформационная и медленная из планет Плутон перейдет в знак Водолея и останется там на 20 лет, что разительно изменит наше общество.
“Первыми почувствуют преобразования на себе Козероги, Водолеи, Весы, Раки и Тельцы. Основной совет в это время — не держитесь за прошлое, разрешите миру дарить вам новые возможности”, – заявила автролог.
Меркурий в начале марта будет в Рыбах, что осложнит все коммуникации между людьми. Потом он окажется в знаке Овна. В апреле Меркурий войдет в фазу ретроградности, где будет находиться с 21 апреля по 15 мая.
ОВЕН
В марте Овны будут как никогда деловыми и успешными. Будут новые знакомства и даже выгодные контракты. Во второй половине марта этот знак ждет финансовое благополучие. Не стоит быть в тени в это время, почаще выходите в люди и выступайте на публике.
В апреле Овнам лучше заниматься домашними делами. Побольше общайтесь с родственниками и возьмите паузу в работе. Жто поможет избежать конфликтов в мае.
ТЕЛЬЦЫ
В начале весны Тельцам следует обратить внимание на себя. Займитесь здоровьем и побольше уделяйте себе внимание. Это поможет восстановить силы и прийти в гармоничное состояние души.
В апреле Тельцов ждет динамичное развитие событий. Могут быть командировки и выезды за город. Там можно познакомиться с подезными людьми и достичь роста.
Непростая фаза весны для Тельцов – середина сезона. Здесь придется забыть о стабильности и двигаться в направлении развития. Май принесет Тельцам романтические связи. Не забывайте о саморазвитии и обучении.
БЛИЗНЕЦЫ
В марте Близнецам нужна перезагрузка. Можно устроить себе отуск или отправиться в путешествие. Желательно уехать хотя бы на время на юг. Эти траты быстро окупятся.
В апреде Близнецам придется потрудиться, это очень плодотворный период, который принесет положительные изменения в жизни. В период ретро-Меркурия — с 21 апреля по 15 мая — лучше отложить все трансформации, связанные с прическами и пластической хирургией. В мае остерегайтесь ссор с близкими.
РАК
В начале весны Ракам стоит заняться своим здоровьем. Астролог советует сделать полную диагностику организма, в том числе сдатьв се необходимые анализы. Также уделите внимание ментальному здоровью.
В марте полезно будет заняться обучением, а в апреле вас ждут любовные приключения. Май — трансформационный месяц для Раков. Гороскоп рекомендует забыть прошлое и перестать бояться перемен.
ЛЕВ
Первая половина весны станет знаковой для Львов. Вероятны изменения на работе и даже смена вида деятельности. В марте астролог также советует сделать полное обследование организма.
В середине весны Львам стоит сосредоточиться на своих целях. не забывайте вовремя отдыхать.
ДЕВА
В марте свободные Девы смогут наконец обрести любовь. Однако в этом месяце не стоит заключать какие-либо сделки. В апреле стоит обратить внимание на карьеру. Отдых можно будет совмещать с командировками. Личного счастья и идиллии можно будет достичь в мае.
ВЕСЫ
В марте Весам будет везти на работе. Начальство оценит ваши старания. Есть шанс получить премию или повышение на службе. Одинокие Весы смогут найти свою любовь.
СКОРПИОН
Самыми важными у Скорпионов в марте будут отношения с партнером и семейные ценности. Почти все начало весны знак будет балансировать для достижения гармонии в доме. Для достижения взаимопонимания в паре придется приложить усилия.
СТРЕЛЕЦ
Весь март Стрельцы будут пытаться устаканить семейные дела. Вас будет словно засасывать в споры и стычки, не поддавайтесь. Тема родителей будет особенно сильно звучать в этом месяца. Необходимо уделить им время и внимание.
КОЗЕРОГ
В марте Козероги будут активно общаться с родными и соседями. Это удачный период для ремонта или стройки. В апреле уделите время своей второй половинке. Одинокие Козероги весной встретят любовь. Май — трансформационный месяц для Козерогов. Перемены поначалу привыкшим к стабильности Козерогам покажутся болезненными. Однако не стоит переживать по этому поводу.
ВОДОЛЕЙ
У этого знака зодиака на первом месте будут весной деньги. Не рискуйте и не разбрасывайтесь деньгами. Старайтесь грамотно распоряжаться накоплениями. В апреле поберегите здоровье и будьте осторожны.
РЫБЫ
У Рыб будет крайне много знакомств весной. Эти связи могут перерасти в деловые проекты. Весь март Рыбы на виду, так что следите за внешностью. В апреле возмодны ссоры с соседями и родными. Чтобы отвлечься, займитесь покупкой предметов декора для квартиры или загородного дома. В апреле уделите время любимым. Пригласите их на ужин или в театр.
В мае важно получать удовольствие от жизни. Рыбы, которые мечтали о прибавлении в семействе, получат радостную весть о беременности.
Смотреть комментарии → Комментариев нет