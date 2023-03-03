 

Мнение: О национальном и обвальном унижении России… Повна перемога?

03.03.2023, 5:11, Разное
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Шумят, шумят «народные витии»… Одни уже требуют применения атомной бобмы, другие — посадок и расстрелов, третьи — хотя бы севрюги с хреном.

Эх! О том ли шумите вы, братцы?

Не в пограничном инциденте «унижение» — сколько их уже было? А сколько ещё будет!

Просто посмотрите вот сюда…

Известный российский специалист в области социально-экономического развития регионов, социальной и политической географии Наталья Зубаревич сообщила, что Росстат обнародовал статистику по зарплатам за декабрь и в целом за 2022 год. Из неё, по расчётам эксперта, следует, что в декабре отношение среднего размера назначенных пенсий к среднему размеру начисленной заработной платы составило 21%. А по итогам всего 2022 года это соотношение было 27,8%. Тогда среднемесячная зарплата в целом по РФ составила почти 64,2 тыс. руб., а пенсия – около 17,8 тыс. руб.

То есть даже в лучшем случае пенсия в среднем компенсирует треть заработка, из чего напрашивается вывод, что уровень жизни в старости по сравнению с трудоспособным возрастом обваливается в три раза, констатирует экономист. Но и это ещё не всё! По нормам МОТ, отношение размера средней #пенсии к средней зарплате должно быть на уровне хотя бы 40%. В России сейчас — вдвое меньше.

А ведь даже в «лихие 1990-е» презираемым нынче «либералам» удавалось поддерживать соотношение пенсий и зарплат на уровне хотя бы 38%. В период правления Владимира Путина этот показатель упал до 32-34%, а после незабвенной «пенсионной #реформы», сопровождавшейся обещаниями поднять уровень жизни пенсионеров, произошёл и вовсе тотальный обвал. И нокаутирующий удар — с 2022 года.

Не это ли — реальная «зрада» и полное национальное унижение?

Источник: Альманах непредвзятого аналитика


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