 

Националист из «Азова» раскрыл подробности убийств в Мариуполе

03.03.2023, 5:10, Новости дня
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Боевик «Азова» Андрей Богдан с позывным «Ботько» привел подробности того, как он расстрелял человека на автомобильной заправке в Мариуполе, их опубликовал портал «Трибунал».

«Ботько» после сдачи в плен признался, что убивал мирных жителей «почти что ради забавы», сообщается в Telegram-канале «Трибунала».

Отмечается, что боевик открыл по безоружному человеку огонь из автомата. Приказа на такое действие Богдан не получал, он убил человека по «своему личному безобразному животному желанию».

На сайте ресурса отмечается, что убийство гражданского произошло примерно 25 марта 2022 года на перекрестке улицы Таганрогской и проспекта Первого мая в Мариуполе. Там «азовцы» задержали гражданский Fiat, где были военнослужащие ДНР и один мирный житель.

Боевики начали стрелять по военному ДНР, так как тот попытался перехватить оружие и защитить пассажиров машины. После этого раненого военного на земле увидел «Ботько», он вместе с другим боевиком поднял его и отвел на АЗС.

Там националисты поставили мужчину возле стены и приказали развернуться к ним лицом. После этого «Ботько» отошел на несколько метров от мужчины и расстрелял его в грудь очередью из 10-15 выстрелов.

Через несколько дней, примерно 27 марта, «Ботько», находясь на позиции, видел, как «азовцы» задержали гражданского мужчину лет 30–35. При допросе и проверке документов тот сообщил, что является местным жителем Мариуполя. После опроса старший военнослужащий «Азова» с позывным «СП» приказал «Ботько» избавиться от гражданского.

После этого «Ботько» с товарищами увели мужчину на заброшенный склад, который находился в 100 метрах от позиции. Мужчина просил оставить его в живых, однако украинцы, не слушая его, достали оружие и расстреляли гражданского, совершив по пять-семь одиночных выстрелов каждый.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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