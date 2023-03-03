 

Захарова назвала заявление Блинкена по беседе с Лавровым самопиаром и непрофессиональной дипломатией

03.03.2023, 5:10, Новости дня
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Заявление госсекретаря США Энтони Блинкена о беседе с главой МИД РФ Сергеем Лавровым говорит о самопиаре, дешевке, рекламе и непрофессионализме, ему больше предложить нечего, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По словам Захаровой, Блинкен и Госдеп прекрасно понимают, что ответ РФ на бездумные действия США не заставляет себя ждать, а американскому народу нужно что-то предъявить.

«Блинкену предъявить нечего, кроме как ловить Лаврова по коридорам», – цитирует РИА «Новости» Захарову.

По ее словам, заявление Блинкена после беседы с Лавровым нацелены лишь на саморекламу, и он использует дешевые, непрофессиональные приемы, чтобы закрыть эту брешь американской дипломатии.

Ранее Блинкен рассказал о деталях краткого разговора с Лавровым на полях министерской «двадцатки» в Индии. В частности, он призвал Россию вернуться к исполнению ДСНВ, прекратить спецоперацию и начать дипломатический диалог.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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