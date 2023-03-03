Минюст США заявил о нераспространении иммунитета Трампа на дело о штурме Капитолия

Министерство юстиции США рекомендовало суду отклонить аргумент экс-президента Дональда Трампа о том, что он обладает иммунитетом по делу о штурме Капитолия в 2021 году, пишет газета Politico.

Минюст предоставил свое экспертное заключение по просьбе суда, который сейчас рассматривает иск двух полицейских и 11 законодателей, якобы пострадавших во время нападения, передает РИА «Новости».

В документе говорится, что президент не должен подстрекать к неминуемому насилию в частном порядке, что выходит за рамки обязанностей главы страны. Министерство юстиции заявило, что суд должен отклонить категоричный аргумент Трампа.

Указывается, что его президентский иммунитет не распространяется на данный инцидент.

Напомним, 6 января 2021 года сторонники Трампа атаковали Конгресс, желая помешать утверждению результатов президентских выборов.

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