 

Минюст США заявил о нераспространении иммунитета Трампа на дело о штурме Капитолия

03.03.2023, 5:10, Новости дня
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Министерство юстиции США рекомендовало суду отклонить аргумент экс-президента Дональда Трампа о том, что он обладает иммунитетом по делу о штурме Капитолия в 2021 году, пишет газета Politico.

Минюст предоставил свое экспертное заключение по просьбе суда, который сейчас рассматривает иск двух полицейских и 11 законодателей, якобы пострадавших во время нападения, передает РИА «Новости».

В документе говорится, что президент не должен подстрекать к неминуемому насилию в частном порядке, что выходит за рамки обязанностей главы страны. Министерство юстиции заявило, что суд должен отклонить категоричный аргумент Трампа.

Указывается, что его президентский иммунитет не распространяется на данный инцидент.

Напомним, 6 января 2021 года сторонники Трампа атаковали Конгресс, желая помешать утверждению результатов президентских выборов. 

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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