 

В Николаеве уничтожена база диверсантов-подводников ВСУ

03.03.2023, 5:10, Новости дня
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База Вооруженных сил Украины, готовившая диверсантов-подводников, уничтожена в Николаеве российским ударом по координатам, информирует один из подпольщиков, чья группа передала данные.

Отмечается, что на этой базе британские инструкторы готовили солдат ВСУ к атаке на российские корабли, передает РИА «Новости» со ссылкой на источник.

По его словам, на острове Майский британские инструкторы должны были обучать военнослужащих ВСУ, как пользоваться подводными беспилотниками. Активисты передали координаты и 25 февраля база была уничтожена.

Взрыв был такой мощности, что детонация длилась долго, склад с боеприпасами полностью уничтожен, затоплено много помещений базы.

Подпольщик добавил, что беспилотники готовили к операции, связанной с Приднестровьем. Их целью была атака российских кораблей в Черном море в районе Одессы и базе в Севастополе.

Ранее газета ВЗГЛЯД анализировала ситуацию вокруг Приднестровья и сообщала, как регион готовится к атаке ВСУ. 

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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