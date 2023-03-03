Такер Карлсон – 82-летние старички не должны управлять странами

Байден заявил о намерении участвовать в предвыборной гонке. В случае победы на инаугурации ему будет 82 года, что на 8 лет больше средней продолжительности жизни мужчин в США. Байден, очевидно, теряет способность нормально говорить. Все это понимают, но «нам приказано игнорировать это», — рассуждает Такер Карлсон в своей авторской программе.

Добрый вечер! Добро пожаловать на передачу Tucker Carlson Tonight.

Вот основная вещь, которую вам следует знать о Джо Байдене. Ему 80 лет. Он родился в 1942 году, в первой половине прошлого века. Тогда только у 36 процентов семей был домашний телефон. Почти у половины не было водопровода.

Байдену исполнилось 80 в ноябре прошлого года. Этой осенью ему будет 81. Если Байдену придётся выйти на второй президентский срок, ему будет уже 86 лет. То есть без четырёх лет 90. Это не тривиальные факты о нём. А основополагающие факты жизни Джо Байдена.

Возраст Джо Байдена определяет его и всех нас. Это относится к каждому человеку. Часто говорят: возраст — это всего лишь цифра. Но такие люди обманывают сами себя. Возраст — это больше чем цифра. Возраст — это проявление основной биологической реальности человеческого существования, потому что оно имеет свойство подходить к концу.

Возраст — наш способ отмечать развитие от рождения к смерти, когда мы уйдём из этого мира, как это сделали миллиарды людей до нас, и им на смену пришли новые. Раньше это называлось «цикл жизни». Это никто не менял и не изменит.

Поэтому перед нами стоит выбор. Либо мы принимаем реальность, которую нам не изменить, либо просто отрицаем её наличие. Демократическая партия выбрала второй вариант.

Завтра 1 марта. Это означает самый разгар президентских праймериз. Джо Байден уже всячески обозначил своё намерение участвовать в них. И его партия его поддерживает. Демократический национальный комитет уже подгоняет календарь для первого голосования под Южную Каролину. А это штат, где используются машины для голосования, и результат можно легко запрограммировать.

И это не случайно. Эти изменения были внесены, чтобы помочь победить Джо Байдену. Байден говорит, что серьёзно рассматривает вариант снова участвовать в выборах. Жена Байдена говорит, что очень на это надеется. Но громче всех говорит молчание главных демократических фигур. Никто из них не обьявил о намерении участвовать в выборах против Байдена.

Таким образом, на сегодняшний день Джо Байден участвует в гонке за выдвижение от Демократической партии. И на сегодняшний день он будет выдвинут. И это просто потрясающе. Только представьте, Джо Байдену будет 82 года в день инаугурации. Это на восемь лет больше средней продолжительности жизни мужчин в нашей стране.

То есть почти все из его одноклассников к тому времени отойдут в мир иной. А вот Джо Байден будет в самом начале второго президентского срока. Не вредно ли это для Америки? Не вредно ли это для Джо Байдена? Конечно, это ужасно. 82-летние старички не должны управлять странами. У них нет достаточных сил, ни физических, ни умственных.

Все это знают. Включая любого 82-летнего человека. Окружение Байдена тоже это понимает, а как иначе? Они же видят его, и вы тоже. Вот Джо Байден в Варшаве на прошлой неделе.

ДЖО БАЙДЕН: Мы задаём простые и глубокие вопросы. Ответили бы мы или посмотрели в другую сторону? Были бы мы сильными или слабыми. Были бы были были или бы для наших союзников, были бы мы едины или разделены.

За последние годы мы показали миллион подобных отрывков. Можем показать ещё миллион, потому что Джо Байден разговаривает так каждый день. На данный момент он вот так разговаривает. Он теряет способность говорить. Это не секретная информация из конфиденциальных источников, которую мы эксклюзивно добыли для вас. Это очевидно для всего мира.

Может, и вы будете так говорить, если доживёте до возраста Джо Байдена. В этом нет ничего странного, это естественный процесс. Это ни в коем случае не нападение на Байдена. Это всего лишь наблюдение. Нам приказано игнорировать это, потому что это естественный процесс.

Дата выхода в эфир 28 февраля 2023 года.