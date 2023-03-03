 

Байден призвал одобрить проект о безопасности на железных дорогах

03.03.2023, 3:45, Новости дня
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Президент США Джо Байден после аварий поездов призвал законодателей одобрить проект о мерах безопасности на железных дорогах.

Из заявления президента следует, что глава страны поддержал инициативу сенаторов о новых мерах безопасности, передает РИА «Новости».

Байден считает, что законопроект позволит привлекать нарушителей к ответственности за аварии, подобно той, что произошла в штате Огайо. Проект должен позволить внедрить за два года новые и безопасные цистерны для перевозки опасных веществ.

Также проект предусматривает детекторы на участке полотна, чтобы не дать составам сойти с путей. Размер штрафа за нарушение будет увеличен с 225 тыс. долларов до 1 млн долларов, или 1% годового дохода компании.

Байден призвал добавить к мерам безопасности требование усовершенствовать тормозные системы.

Напомним, в американском штате Огайо потерпел крушение поезд с опасными веществами, а во Флориде перевернулись цистерны с пропаном.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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