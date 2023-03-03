 

Посол РФ в Лондоне заявил, что западные танки не представляют угрозы для России на Украине

03.03.2023, 3:45, Новости дня
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Танки, которые Киев должен получить от Запада, не представляют угрозы для РФ в отличии от оружия дальнего радиуса действия, которые обещает Лондон, сообщил посол РФ в Британии Андрей Келин.

По его словам, вооружение дальнего радиуса действия более опасно, так как может достигнуть целей на территории России. Келин уточнил, что все страны воздержались от поставок такого оружия, Лондон же обещал отправить.

«И мы уверены, что это оружие будет использоваться против гражданских целей», – сказал он в интервью телеканалу Al Jazeera, передает РИА «Новости».

Дипломат отметил, что во избежание обстрела гражданских объектов Россия будет вынуждена продвигаться вглубь Украины, отодвигая линию фронта. Келин заявил, что Запад таким образом сам разрушит Украину.

Ранее о последствиях отправки дальнобойного оружия Киеву предупреждал президент РФ Владимир Путин.

Также Келин подчеркнул, что Китай не поставляет в Россию вооружение, Москве достаточно своего оружия.

Говоря о приостановке участие в российско-американском Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений, Келин заявил, что Россия вернется в ДСНВ, когда США откажутся от цели стратегического превосходства.

Напомним, о выходе из Договора Владимир Путин заявил 21 февраля в послании Федеральному собранию. 

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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