Работа над запуском платежной системы «Мир» на Кубе подошла к завершению
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Подготовка к запуску на Кубе российской платежной системы «Мир» близка к финалу, ее внедрение увеличит рост туристов из России, сообщил посол РФ в Гаване Андрей Гуськов.
По его словам, кубинская сторона сообщила о практически завершении внедрения системы в стране, ее использование должно положительно отразиться на потоке туристов, передает РИА «Новости».
Напомним, сейчас карты платежной системы «Мир» принимают банки-партнеры в девяти странах мира, еще десять стран проявили интересе к внедрению.
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