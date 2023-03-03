Работа над запуском платежной системы «Мир» на Кубе подошла к завершению

Подготовка к запуску на Кубе российской платежной системы «Мир» близка к финалу, ее внедрение увеличит рост туристов из России, сообщил посол РФ в Гаване Андрей Гуськов.

По его словам, кубинская сторона сообщила о практически завершении внедрения системы в стране, ее использование должно положительно отразиться на потоке туристов, передает РИА «Новости».

Напомним, сейчас карты платежной системы «Мир» принимают банки-партнеры в девяти странах мира, еще десять стран проявили интересе к внедрению.

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