 

Работа над запуском платежной системы «Мир» на Кубе подошла к завершению

03.03.2023, 3:45, Новости дня
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Подготовка к запуску на Кубе российской платежной системы «Мир» близка к финалу, ее внедрение увеличит рост туристов из России, сообщил посол РФ в Гаване Андрей Гуськов.

По его словам, кубинская сторона сообщила о практически завершении внедрения системы в стране, ее использование должно положительно отразиться на потоке туристов, передает РИА «Новости».

Напомним, сейчас карты платежной системы «Мир» принимают банки-партнеры в девяти странах мира, еще десять стран проявили интересе к внедрению. 

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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