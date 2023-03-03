Мнение: Свобода и Сапожник

Хе-хе! Внезапно мой отзыв мало того что попал в подборку “сетевых некрологов” Глебу Павловскому от Радио Свобода (я там оказался в компании Ходорковского, Ксении Собчак, Юлии Латыниной, Леонида Невзлина и прочих), но и собственно заголовок всей этой “братской могилы” – взят из моего же текста! Неплохо, неплохо. А вы говорите, что меня никто не читает.

Вот ссылка: https://www.svoboda.org/a/umnyy-tonkiy-mutnovatyy-setevoy-nekrolog-glebu-pavlovskomu/32289788.html

Я сам за радио Свобода не слежу – прислали из Нью-Йорка благодарные поклонники.