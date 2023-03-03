Еще один тренд из 90-х: как вписать в свой образ вернувшиеся в моду серьги-люстры

Когда речь идет о моде, можно с полной уверенностью сказать, что тренды время от времени возвращаются. Это касается абсолютно всего, что используется для создания образа. В данном случае речь идет о ювелирных трендах 2023, которые в этом году будут повторять тенденции девяностых годов.

Готовьте свои прекрасные ушки к серьгам-люстрам, которые будут блистать в самых разных образах. Изделия будут украшаться камнями, имитацией разных металлов, а также перьями.

Как подобрать серьги-люстры под форму лица

Невероятно длинные и сказочно красивые серьги были культовыми в девяностых годах. Выбирая сегодня такие украшения, ориентируйтесь на модели, которые являются более длинными, а значит, и смелыми.

Серьги-люстры выглядят великолепно практически на ком угодно, но на женщинах с круглыми, квадратными или ромбовидными формами лиц смотрятся более выигрышно, когда их образ дополняется данными украшениями. Круглую форму лица можно сделать более обтекаемой, если надеть серьги-люстры с тонкими геометрическими мотивами.

Округлые или широкие модели могут смягчить линию подбородка и скул, если речь идет о круглом лице. Если девушка подбирает серьги для своего ромбовидного лица, лучше всего использовать каплевидные модели, которые позволят смягчить острый подбородок.

Обладательницам продолговатых лиц лучше всего подойдут широкие, более короткие и яркие серьги-люстры, которые способны увеличить ширину лица и немного укоротить его.

Как подобрать серьги под прическу

Серги-люстры хорошо сочетаются с прическами, которые могут подчеркнуть драматичность образа. Если вы собираетесь надеть ваши новые аксессуары, лучше соберите волосы, оформив пучок. С такими украшениями хорошо будут смотреться и прически с высокими “булочки” на затылке.

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Вы можете заплести аккуратную косу, которая должна быть максимально объемной, чтобы подчеркивать длинные серьги. Отличными вариантами причесок для сережек люстр являются короткие волосы, стрижки пикси или боб. Если вы предпочитаете носить серьги-люстры с длинными волосами, нужно заправить их за уши, чтобы визуально выделить украшения.

Кроме того, выбирайте серьги, которые будут выделяться на фоне ваших распущенных локонов. Если же вы хотите продемонстрировать свои роскошные серьги во всей красе, то максимально соберите волосы. Пусть это будет, например, хвост, который не станет отвлекать внимание от ювелирных изделий.

Сочетание с повседневными нарядами

Аксессуар, который просто кричит о роскоши, как будто бы не должен сочетаться с повседневными нарядами, такими как базовая белая футболка и джинсы. Тем не менее, мода не знает границ, и вы можете комбинировать длинные серьги, создавая самые уникальные и контрастные образы. Почему бы не надеть милый повседневный топ и джинсы или шорты? Но важно выбрать цвет одежды, который будет отличаться от металла сережек, чтобы они выделялись на фоне наряда.

Сочетание с дресс-кодом

Если вы собираетесь в место, где следует придерживаться дресс-кода, то и здесь ваши серги-люстры станут лучшим выбором. Они хорошо сочетаются с вечерней и официальной одеждой. Такие украшения придают женственность, а значит, вы можете сделать образ максимально элегантным.

Сочетание с другими украшениями

Когда дело доходит до аксессуаров, меньше обычно значит лучше. Независимо от того, какой тип сережек-люстр вы выберете, их следует правильно сочетать с другими украшениями. Например, массивное ожерелье лучше не использовать. Если вы хотите создать ювелирный комплект, лучше всего надеть что-то еще, чтобы украшения уравновешивали друг друга и создавали баланс. Например, вы можете надеть тонкий браслет и взять изящный клатч.