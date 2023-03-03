 

Der Spiegel – стандарты размещения беженцев в Германии местами «приостановлены»

03.03.2023, 3:04, Разное
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Не более четырёх взрослых в одной комнате и не меньше семи квадратных метров на человека — таковы правила размещения беженцев в Германии. Однако даже эти директивы в Саксонии-Анхальт уже не действуют: они были приостановлены, потому что некоторые города и районы исчерпали свои возможности по приёму беженцев, пишет немецкий журнал Der Spiegel.


AP

Саксония-Анхальт уже некоторое время назад приостановила действие минимальных требований для размещения беженцев в совместном жилье, пишет немецкий журнал Der Spiegel. По данным Министерства внутренних дел, цель состоит во временном отказе от требования о наличии семи квадратных метров жилой площади на человека.

«В конце 2022 года городские округа и отдельные города частично сообщили, что их возможности по приёму беженцев исчерпаны или почти исчерпаны, и попросили смягчить правила размещения, чтобы иметь возможность временно разместить больше людей», — сказала во вторник пресс-секретарь Министерства внутренних дел, отвечая на вопрос агентства dpa. Смягчение этого правила тем не менее, по её словам, должно позволить обеспечить гуманное размещение. При этом пресс-секретарь пояснила, что действие общих условий уже приостановлено с начала января. Послабления введены до конца июня.

Уже около года в Саксонию-Анхальт прибывает всё больше беженцев, особенно с Украины. Некоторые районы и муниципалитеты недавно жаловались на нехватку мест. По их словам, регулярные проверки приютов не выявили никаких серьёзных проблем.

Уполномоченный по иммиграции в Саксонии-Анхальт Сузи Мёббек недавно казалась намного более спокойной в отношении данной ситуации, отмечает немецкий журнал. «Если сейчас не произойдёт нового большого роста миграции беженцев с Украины, мы сможем справиться и управлять ею», — сказала она в интервью несколько дней назад.

Согласно директивам, которые действуют с 2013 года, в комнатах должны проживать не более четырёх человек, при этом на каждого человека должно приходиться не менее семи квадратных метров площади, а в исключительных случаях — шесть. Действие этих рекомендаций уже было приостановлено с 1 сентября 2015 года по 31 декабря 2016 года.

Критика прозвучала со стороны земельного Совета по делам беженцев. Отказ от стандартов не соответствует ситуации, в которой оказались многие беженцы. «Все пострадавшие, с которыми мы до сих пор общались на эту тему, сообщают об очень высокой потребности в приюте и защищённом месте, особенно на первом этапе после прибытия», — заявили в организации. У большинства из них за плечами долгий и опасный путь бегства, а в некоторых случаях им пришлось столкнуться с насилием и травмами. «Мы считаем приостановку действия минимальных стандартов размещения беженцев в Саксонии-Анхальт крайне тревожной», — добавили в Совете по делам беженцев.

Парламентская группа Левой партии назвала решение о приостановке действия стандарта скандалом. «Квадратные метры, предусмотренные директивой, слишком малы для достойной жизни и, в крайнем случае, допустимы для очень короткого периода времени», — критикуют они. Проживание до четырёх взрослых в одной комнате не даёт ни приватности, ни покоя, пишет немецкий журнал Der Spiegel, ссылаясь на позицию левых политиков Саксонии-Анхальт.

 


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