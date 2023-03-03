 

BFM TV – французы переключаются на просрочку в ожидании нового повышения цен

03.03.2023, 3:04, Разное
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Францию ждёт «красный март» и очередное повышение цен на продукты питания из-за требований поставщиков, передаёт BFM TV. Желая сэкономить, многие французы меняют привычки и чаще покупают товары, срок годности которых подходит к концу.

Его тележка заполнена только наполовину, но Мохаммед уже потратил 100 евро.

МОХАММЕД: Сейчас всё подорожало, смотрите: в тележке ничего нет, кроме пары товаров и всё.

Вскоре цены поднимутся ещё выше. Некоторые говорят о «красном марте», другие — о «чёрном квартале». За год инфляция росла в среднем на один процент в месяц, однако до лета она может ускориться до 3 процентов в месяц. Причиной стали переговоры между поставщиками и крупными торговыми сетями, во время которых производители потребовали повысить тарифы.

ФИЛИПП ГЁЦМАНН, эксперт в розничной торговле: Между тем, когда эти продукты начнут покупать по новым тарифам и когда они поступят на полки, пройдёт несколько дней, несколько недель в зависимости от доставки товара и его запасов, которыми располагают дистрибьюторы. Так что цены на полках изменятся с продажей запасов к середине марта, а пик скорее наступит к концу апреля.

Ради экономии некоторые потребители отдают предпочтение этим упаковкам с жёлтыми ценниками и зачёркнутой ценой. Здесь предлагают рыбу, которая скоро пропадёт.

ПОКУПАТЕЛЬНИЦА: Я боялась отравиться. Я по-прежнему боюсь, но теперь думаю, что можно меньше осторожничать.

ДРУГАЯ ПОКУПАТЕЛЬНИЦА: Раз акции только один день, я стараюсь приходить чуть ли не ежедневно, чтобы посмотреть, что здесь есть. Потому что остальное невозможно купить.

За год цены на продукты питания выросли на 14,5 процента.

Дата выхода в эфир 02 марта 2023 года. 


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