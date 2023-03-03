 

Медведев указал на связь боевиков в Брянской области с Западом

03.03.2023, 2:21, Новости дня
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События в Брянской области показали, кого на самом деле поддерживают страны Запада, Евросоюза и НАТО, сообщил заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

Североатлантический альянс, Вашингтон и Брюссель на самом деле поддерживают не «свободолюбивый народ Украины», не желающий возвращаться в «москальский совок», а «нацистских ублюдков» и «террористическое отребье», сообщил Медведев в своем Telegram-канале.

Он отметил, что это показало нападение на район Брянской области, которое произошло в четверг. По мнению зампреда Совбеза, именно таких террористов предстоит оправдывать в Лондоне, Париже, Берлине и Вашингтоне.

Это сделали «выкормыши» премьера Британии Риши Сунака, президента Франции Эммануэля Макрона, канцлера Германии Олафа Шольца и президента США Джозефа Байдена, подчеркнул Медведев. «Теперь ваши страны – участники террористических актов украинского режима, а вы – прямые пособники террористов», – подчеркнул он.

Медведев напомнил, что на Западе аналитики признали, что обучение в НАТО украинских боевиков работе на военной технике может рассматриваться как прямое вовлечение альянса в военный конфликт на стороне киевских властей.

Политик напомнил, что с 20-х годов XX века устоялось понимание, что страну можно признать участником боевых действий, если кроме снабжения вооружением она проводит обучение личного состава обращению с ним.  «Это так сегодня и происходит: канадские и немецкие инструкторы на территории ЕС уже учат украинских убийц обращаться с «Леопардами», – указал Медведев.

В случае, если в будущем самолеты НАТО будут обслуживаться их военными на территории «какой-нибудь оборзевшей Польши», то это станет прямым вступлением «атлантистов» в войну против РФ со всеми вытекающими последствиями. Все те, кто принимает решения о поставках и ремонте такой техники или средств поражения, наряду с иностранными наемниками и военными инструкторами должны будут рассматриваться как законная военная цель.

Именно это, по всей видимости, удерживает «западных инфантилов» от передачи самолетов и дальнобойных ракет «киевским наркоманам».

Напомним, при нападении украинских диверсантов в Брянской области погибли два человека. Президент Владимир Путин заявил, что это нападение – террористический акт, и указал, что оно было совершено на мирных жителей.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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